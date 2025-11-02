https://1prime.ru/20251102/zelenskiy-864146043.html
"Приходится признать": депутат Рады пришел в ужас от выходки Зеленского
"Приходится признать": депутат Рады пришел в ужас от выходки Зеленского - 02.11.2025, ПРАЙМ
"Приходится признать": депутат Рады пришел в ужас от выходки Зеленского
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук высказал мнение, что действия Владимира Зеленского могут привести к исчезновению населения Украины. Таким образом... | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T06:59+0300
2025-11-02T06:59+0300
2025-11-02T06:59+0300
в мире
украина
владимир зеленский
рада
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_9fd83b8b53e2d6ddba7e3f807af83915.jpg
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук высказал мнение, что действия Владимира Зеленского могут привести к исчезновению населения Украины. Таким образом парламентарий прокомментировал материал газеты The Telegraph, в котором говорится, что массовая эмиграция молодежи из Украины становится политической проблемой для главы страны. "С огромным сожалением приходится признать: война закончится не дипломатией и не ради спасения жизней, а потому что просто больше не останется людей для войны. И причиной этого являются исключительно политические амбиции Зеленского и его окружения", — написал он в своем Telegram-канале. Дмитрук указал на то, что Украина приближается не только к поражению на военном фронте, но и к внутреннему кризису. Граждане уже не боятся репрессий или тюремного заключения и делают все возможное, чтобы избежать гибели на поле боя. "Украина истощена", — заключил Дмитрук. В конце августа украинское правительство разрешило выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Украинские СМИ сообщают, что молодые мужчины массово покидают страну, а в соцсетях распространяются видео с примерами успешного бегства. Ранее для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет выезд за границу был запрещен на период действия военного положения. За уклонение от службы в армии во время мобилизации предусмотрено уголовное наказание до пяти лет лишения свободы. Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный ранее заявлял, что с 2022 года страну покинуло около 1,7 миллиона молодых людей. По данным ООН, с конца февраля 2022 года Украину покинуло примерно 6,8 миллиона жителей. Некоторые области страны, по данным организации, опустели, поскольку молодежь уехала.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_78:0:1411:1000_1920x0_80_0_0_bc5e347cc4485a4226e1e9f4440d60a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, рада, оон
В мире, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Рада, ООН
"Приходится признать": депутат Рады пришел в ужас от выходки Зеленского
Дмитрук: Зеленский будет виновен в истреблении населения Украины
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук высказал мнение, что действия Владимира Зеленского могут привести к исчезновению населения Украины. Таким образом парламентарий прокомментировал материал газеты The Telegraph, в котором говорится, что массовая эмиграция молодежи из Украины становится политической проблемой для главы страны.
"С огромным сожалением приходится признать: война закончится не дипломатией и не ради спасения жизней, а потому что просто больше не останется людей для войны. И причиной этого являются исключительно политические амбиции Зеленского
и его окружения", — написал он в своем Telegram-канале.
Дмитрук указал на то, что Украина
приближается не только к поражению на военном фронте, но и к внутреннему кризису. Граждане уже не боятся репрессий или тюремного заключения и делают все возможное, чтобы избежать гибели на поле боя.
"Украина истощена", — заключил Дмитрук.
В конце августа украинское правительство разрешило выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Украинские СМИ сообщают, что молодые мужчины массово покидают страну, а в соцсетях распространяются видео с примерами успешного бегства. Ранее для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет выезд за границу был запрещен на период действия военного положения.
За уклонение от службы в армии во время мобилизации предусмотрено уголовное наказание до пяти лет лишения свободы. Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный ранее заявлял, что с 2022 года страну покинуло около 1,7 миллиона молодых людей.
По данным ООН
, с конца февраля 2022 года Украину покинуло примерно 6,8 миллиона жителей. Некоторые области страны, по данным организации, опустели, поскольку молодежь уехала.