"Сильно. Несокрушимо". В Раде осудили абсурдные решения Зеленского
"Сильно. Несокрушимо". В Раде осудили абсурдные решения Зеленского - 02.11.2025, ПРАЙМ
"Сильно. Несокрушимо". В Раде осудили абсурдные решения Зеленского
Украинский депутат Ярослав Железняк и глава антикоррупционного совета при Минобороны Юрий Гудименко жестко раскритиковали новые инициативы Владимира Зеленского, | 02.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Украинский депутат Ярослав Железняк и глава антикоррупционного совета при Минобороны Юрий Гудименко жестко раскритиковали новые инициативы Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна.ua"."Денег на поднятие зарплат военным нет. Как покрывать будем дыру в полбюджета никто не знает. Будет ли программа новая по МВФ — тоже пока вопрос. Но… "зимняя &lt;…&gt; тысяча" &lt;…&gt; на месте! Сильно. &lt;…&gt; Несокрушимо", — заявил Железняк.Гудименко, в свою очередь, отметил, что введение подобных инициатив выглядит нелепо на фоне нехватки продовольствия в войсках.Ранее Владимир Зеленский анонсировал две программы — денежную компенсацию под названием "зимняя тысяча" и проект "УЗ-3000", по которому украинцы смогут бесплатно путешествовать по железной дороге до трёх тысяч километров.Политики обвинили Зеленского в популизме и нецелевых расходах при дефиците бюджета.По официальным данным, Киев ожидает в 2024 году дефицит бюджета в 43,9 миллиарда долларов и рассчитывает покрыть значительную часть этой суммы за счет внешней помощи.Однако, как отметил глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей, международное финансирование постепенно сокращается, и власти страны должны искать внутренние источники доходов.
22:32 02.11.2025 (обновлено: 22:33 02.11.2025)
 
"Сильно. Несокрушимо". В Раде осудили абсурдные решения Зеленского

Железняк и Гудименко обвинили Зеленского в бессмысленных тратах на фоне дефицита бюджета

МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Украинский депутат Ярослав Железняк и глава антикоррупционного совета при Минобороны Юрий Гудименко жестко раскритиковали новые инициативы Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна.ua".
"Денег на поднятие зарплат военным нет. Как покрывать будем дыру в полбюджета никто не знает. Будет ли программа новая по МВФ — тоже пока вопрос. Но… "зимняя <…> тысяча" <…> на месте! Сильно. <…> Несокрушимо", — заявил Железняк.
Гудименко, в свою очередь, отметил, что введение подобных инициатив выглядит нелепо на фоне нехватки продовольствия в войсках.
Ранее Владимир Зеленский анонсировал две программы — денежную компенсацию под названием "зимняя тысяча" и проект "УЗ-3000", по которому украинцы смогут бесплатно путешествовать по железной дороге до трёх тысяч километров.
Политики обвинили Зеленского в популизме и нецелевых расходах при дефиците бюджета.
По официальным данным, Киев ожидает в 2024 году дефицит бюджета в 43,9 миллиарда долларов и рассчитывает покрыть значительную часть этой суммы за счет внешней помощи.
Однако, как отметил глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей, международное финансирование постепенно сокращается, и власти страны должны искать внутренние источники доходов.
