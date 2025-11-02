https://1prime.ru/20251102/zhile-864150628.html

Правительство выделит 430 миллионов рублей на жилье для инвалидов

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ направит дополнительно более 430 миллионов рублей на обеспечение жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами, сообщили в российском кабмине. “В 2025 году на обеспечение жильем отдельных категорий граждан – инвалидов и семей с детьми-инвалидами будет дополнительно направлено 433,1 млн рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин”, - говорится в сообщении на сайте кабмина.Средства будут направлены в 15 регионов РФ – Адыгею, Карачаево-Черкесию, Мордовию, Якутию, Тыву, Чечню, Алтайский край, а также в Костромскую, Курганскую, Новгородскую, Рязанскую, Самарскую, Свердловскую, Тверскую области и Еврейскую автономную область. “Дополнительное финансирование позволит обеспечить новым жильем 60 граждан с ограниченными возможностями”, - подчеркнули в российском правительстве.

