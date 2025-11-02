Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство выделит 430 миллионов рублей на жилье для инвалидов - 02.11.2025
Правительство выделит 430 миллионов рублей на жилье для инвалидов
Правительство выделит 430 миллионов рублей на жилье для инвалидов - 02.11.2025, ПРАЙМ
Правительство выделит 430 миллионов рублей на жилье для инвалидов
Правительство РФ направит дополнительно более 430 миллионов рублей на обеспечение жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами, сообщили в российском кабмине. | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T10:06+0300
2025-11-02T10:06+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859704367_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_8b5849d346169be1d3d0c2df1e5738c4.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ направит дополнительно более 430 миллионов рублей на обеспечение жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами, сообщили в российском кабмине. “В 2025 году на обеспечение жильем отдельных категорий граждан – инвалидов и семей с детьми-инвалидами будет дополнительно направлено 433,1 млн рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин”, - говорится в сообщении на сайте кабмина.Средства будут направлены в 15 регионов РФ – Адыгею, Карачаево-Черкесию, Мордовию, Якутию, Тыву, Чечню, Алтайский край, а также в Костромскую, Курганскую, Новгородскую, Рязанскую, Самарскую, Свердловскую, Тверскую области и Еврейскую автономную область. “Дополнительное финансирование позволит обеспечить новым жильем 60 граждан с ограниченными возможностями”, - подчеркнули в российском правительстве.
10:06 02.11.2025
 
Правительство выделит 430 миллионов рублей на жилье для инвалидов

Правительство направит дополнительно 430 млн рублей на обеспечение жильём инвалидов

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ направит дополнительно более 430 миллионов рублей на обеспечение жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами, сообщили в российском кабмине.

“В 2025 году на обеспечение жильем отдельных категорий граждан – инвалидов и семей с детьми-инвалидами будет дополнительно направлено 433,1 млн рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин”, - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Средства будут направлены в 15 регионов РФ – Адыгею, Карачаево-Черкесию, Мордовию, Якутию, Тыву, Чечню, Алтайский край, а также в Костромскую, Курганскую, Новгородскую, Рязанскую, Самарскую, Свердловскую, Тверскую области и Еврейскую автономную область.
“Дополнительное финансирование позволит обеспечить новым жильем 60 граждан с ограниченными возможностями”, - подчеркнули в российском правительстве.
 
