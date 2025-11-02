https://1prime.ru/20251102/zhiteli-864143867.html

Жители Курской области во время оккупации хоронили соседей в теплицах

2025-11-02T01:30+0300

2025-11-02T01:30+0300

2025-11-02T01:48+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864143867.jpg?1762037310

СУДЖА (Курская область), 2 ноя - ПРАЙМ. Жители Суджи Курской области во время оккупации со стороны ВСУ были вынуждены хоронить своих соседей в теплицах и огородах жилых домов, сообщил РИА Новости в ходе проведении поисковых мероприятий совместно с главным военным следственным управлением СК РФ старший офицер отдела организации розыска без вести пропавших и поиска погибших главного координационного центра МО РФ, старший лейтенант Дмитрий Дубов. "Находим гражданское население, которое погибло, проводим либо эксгумацию, если тела закопаны, потому что очень много случаев, что мирные жители, которые не покидали Суджу во время оккупации, они хоронили своих соседей в огородах, на участках, где-то в теплицах", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что в рамках работы отдел организации розыска без вести пропавших и поиска погибших главного координационного центра МО РФ производит выезд в составе группы поиска по ряду населенных пунктов по определенным координатам, которые заранее предоставляются волонтерам, администрации Курской области, органам власти, а также непосредственно отделу по поиску. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

