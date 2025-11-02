"Золото врать не будет". К чему готовят мировую финансовую систему

https://1prime.ru/20251102/zoloto-864138184.html

МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Рекордное подорожание золота — вовсе не сиюминутный тренд, а часть глобального перехода к новой глобальной модели, уверены эксперты. Какая роль в этом отводится доллару и не пора ли от него отказываться вслед за мировыми регуляторами — в материале "Прайм".Стоимость драгметаллов рекордно растет. С начала года котировки золота взлетели более чем наполовину, это рекорд последних десятилетий. В конце октября цены поднялись сразу на 10%, в район четырех тысяч долларов за тройскую унцию, но аналитики ждут отскока.Дорожают и другие металлы — серебро, платина, палладий. Это объясняется конъюнктурой рынка и потребностями промышленности. И лишь золото остается универсальным платежным средством, которое в трудные времена может выполнять функции денег. Это еще и актив-убежище, помогающий сохранить капиталы.Раньше котировки определялась рыночными факторами. При высоких ставках в США все покупали золото, при низких — казначейские гособлигации. Так был гарантирован хороший доход. Теперь схема не работает: драгметалл бьет рекорды при любых ставках.Одна из причин — действия мировых центробанков. По данным Всемирного совета по золоту, регуляторы в первом полугодии приобрели свыше 400 тонн металла. Лидеры — Китай, Индия, Турция и Саудовская Аравия. Покупки носят системный характер. Народный банк Китая десятый месяц подряд наращивает резервы — довели до 2300 тонн. При этом доля драгметалла в активах страны — около 7%, то есть возможны новые транши. Золотые запасы увеличили 23 страны. Больше всех —Польша (67,2 тонны). В лидерах также Азербайджан (34,5 тонны) и Казахстан (22,1). География — от Восточной Европы и Ближнего Востока до Юго-Восточной Азии и Африки — показывает, что тренд по-настоящему глобальный.В совокупности мировые центробанки и финансовые учреждения (МВФ, ЕЦБ) накопили 36,34 тысячи тонн. Это и есть мировой золотой запас.Утрата доверия к долларуПочему все ринулись скупать драгметалл? На рынке считают, что центробанки развивающихся стран диверсифицируют резервы из-за страха перед санкциями и потери доверия к доллару. Первый скачок совпал с хаотичным введением взаимных пошлин, вызвавшим всплеск спроса на безопасные активы. Второй начался, когда ФРС фактически сигнализировала о возобновлении цикла смягчения, напомнил преподаватель Высшей школы бизнеса ВШЭ Ярослав Кабаков."В обоих случаях наблюдаем сомнения в глобальной финансовой стабильности и опасения по поводу обесценивания валют. При этом нынешнее ралли необычно тем, что происходит на фоне стабильного доллара и высоких доходностей облигаций, что указывает не на бегство из американской валюты, а на общее бегство из всех валют "Группы десяти", — считает он.Сокращение числа стран-убежищ, рост долговых рисков и осознание уязвимости "тихих гаваней" усиливают привлекательность золота. Мир слишком долго плясал под диктовку США и торговал за американскую валюту, часто в ущерб своим интересам. Теперь в экономике Штатов проблемы — и пришло время начать собственную игру."Тренд отражает снижение зависимости от доллара и стремление диверсифицировать резервы — золото становится новым инструментом валютной независимости", — подчеркивает Кабаков.Глобальный переделПо мнению экспертов, это начало глобального передела мировой финансовой системы. Прежнего доверия к США нет: госдолг экономики № 1 уже почти 40 триллионов долларов, а совокупный — вплотную приблизился к 100 триллионам. Все бы ничего, но это 324% ВВП США. Совершенно беспрецедентный уровень задолженности для страны за все время ее существования. Бюджетный дефицит растет, а рейтинги падают.Кому и как отдавать долги — вопрос открытый. Поэтому центральные банки наращивают золотые резервы, снижая долю доллара и стремясь к большей нейтральности активов. Это обусловлено завершением цикла "мыльных пузырей" и их культа, считает аналитик по рынку драгметаллов и драгкамней Дмитрий Назаркин."Речь о сегментах, не генерирующих самостоятельно прибыль, а растущих лишь за счет присоединения к пулу "инвесторов" все новых и новых групп. Реальные же активы, имеющие стоимость сами по себе, всегда были и остаются той "тихой гаванью", которая не только сберегает вложенные в них деньги, но и приносит значительную прибыль во время геополитических или экономических разбалансировок", — поясняет он.Есть мнение, что каждая резервная валюта доминирует около ста лет. Если эта закономерность верна, эпоха доллара близится к завершению, а золото с его семитысячелетней историей вновь оказывается универсальной защитой в переходный период мировой финансовой системы, рассуждает Максим Мольдерф, CEO сервиса Moneymatika.ru.Возвращение вечных ценностейИнтерес к золоту усиливается и у частных инвесторов, и у фондов. Если раньше считалось достаточным 5-10% для диверсификации, то теперь создается полноценное защитное ядро, способное выдержать инфляционные и системные риски, добавляет эксперт.В условиях нынешней волатильности это альтернатива валютным вкладам. Золото нельзя заморозить, обесценить или аннулировать. Оно превращается в новую "твердую валюту" — универсальную, не зависящую от политики и решений регуляторов.И рынок предлагает все больше решений под это. Среди них как классические, так и цифровые активы, сочетающие надежность драгметалла с удобством онлайн-инструментов. Спреды по таким активам низкие, конвертировать в физический металл можно моментально.Если государства стремятся защититься через золото, то тот же принцип работает и на уровне личных накоплений. Постепенно доля металла в частных инвестиционных портфелях увеличится до 20-30%.Новый бычий циклВедущие эксперты и инвестдома сходятся во мнении: мы наблюдаем бычий цикл золота. Аналитики Goldman Sachs ожидают 4500-5000 к середине 2026-го. Руководитель Yardeni Research Эд Ярдени оценивает перспективы еще выше — 5000 в 2026-м и 10 000 к концу десятилетия. А Фрэнк Холмс из US Global Investors предполагает 7000 к 2029-му.За полвека, минувшие с момента отмены золотого стандарта, драгметалл вырос в цене более чем в 50 раз, пережив все кризисы, войны и циклы смены валютных систем. И даже после периодов коррекции неизменно восстанавливался и обновлял исторические максимумы.Покупки золота центральными банками — это не краткосрочная спекуляция, а стратегический шаг на фоне перестройки мировой финансовой системы. Масштаб сделок говорит о пересмотре самой логики мировой валютной системы. Доллар, без сомнения, сохранит статус одной из ключевых валют, однако его монополия в роли главного резервного актива постепенно уходит в прошлое, рассуждает Мольдерф.То есть, судя по действиям мировых центробанков, новая многополярная система мировой экономики будет больше зависеть от реальных, материальных активов, а не от политической конъюнктуры.

