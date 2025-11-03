https://1prime.ru/20251103/aktsii-864178055.html
Российский рынок акций растет на старте торгов на 0,27 процента
Российский рынок акций растет на старте торгов на 0,27 процента - 03.11.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет на старте торгов на 0,27 процента
Российский рынок акций повышается в начале утренней сессии понедельника - на 0,27%, следует из данных Московской биржи. | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T08:30+0300
2025-11-03T08:30+0300
2025-11-03T08:30+0300
экономика
рынок
акции
торги
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/72/841357288_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_dd876ecbd9a9866e16ae5ffa18fcb60b.jpg
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается в начале утренней сессии понедельника - на 0,27%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.02 мск рос на 0,27%, до 2 539,51 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
https://1prime.ru/20251025/mosbirzha-863932632.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/72/841357288_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_eb999154e7531f6f4d34ea66e97f7140.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, торги, мосбиржа
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа
Российский рынок акций растет на старте торгов на 0,27 процента
Российский рынок акций растет на старте торгов понедельника на 0,27 процента