Российский рынок акций заметно растет в начале основной торговой сессии - 03.11.2025
Российский рынок акций заметно растет в начале основной торговой сессии
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует заметный рост в начале основной торговой сессии понедельника, а рубль после снижения курса на старте торгов перешёл к уверенному росту, следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи к 10.14 мск подскакивает на 1,7% относительно предыдущего закрытия, до 2 575,7 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,93%, до 1 053,58 пункта. Курс юаня при этом переходит к снижению после роста на старте, расчетами "завтра" на 10.16 мск он снижается на 5 копеек относительно предыдущего закрытия – до 11,25 рубля. На открытии китайская валюта дорожала на 2 копейки. В лидерах роста стоимости - акции "Соллерса" (+4,86%), Московского кредитного банка (+3,66%), ПИКа (+2,81%), "Татнефти" (привилегированных акции дорожают на 2,75%, обыкновенные - на 2,7%), привилегированные акции "Мечела" (+2,65%), обыкновенные акции ОВК (+2,33%), "Распадской" (+2,30%). Ценных бумаг из расчета основного индекса Московской биржи, которые бы дешевели, при этом вовсе нет. "Фондовые индексы на этой неделе могут развить наметившееся восстановление. В пользу такого сценария выступает снижение доходности облигаций, а также слабая реакция (или ее отсутствие) нефтяного рынка на увеличение квот на нефтедобычу", - комментирует Наталия Пырьева из компании "Цифра брокер".
мосбиржа, московский кредитный банк, татнефть, рынок, торги
Экономика, Мосбиржа, Московский кредитный банк, Татнефть, Рынок, Торги
10:35 03.11.2025 (обновлено: 10:36 03.11.2025)
 
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует заметный рост в начале основной торговой сессии понедельника, а рубль после снижения курса на старте торгов перешёл к уверенному росту, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 10.14 мск подскакивает на 1,7% относительно предыдущего закрытия, до 2 575,7 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,93%, до 1 053,58 пункта.
Курс юаня при этом переходит к снижению после роста на старте, расчетами "завтра" на 10.16 мск он снижается на 5 копеек относительно предыдущего закрытия – до 11,25 рубля. На открытии китайская валюта дорожала на 2 копейки.
В лидерах роста стоимости - акции "Соллерса" (+4,86%), Московского кредитного банка (+3,66%), ПИКа (+2,81%), "Татнефти" (привилегированных акции дорожают на 2,75%, обыкновенные - на 2,7%), привилегированные акции "Мечела" (+2,65%), обыкновенные акции ОВК (+2,33%), "Распадской" (+2,30%).
Ценных бумаг из расчета основного индекса Московской биржи, которые бы дешевели, при этом вовсе нет.
"Фондовые индексы на этой неделе могут развить наметившееся восстановление. В пользу такого сценария выступает снижение доходности облигаций, а также слабая реакция (или ее отсутствие) нефтяного рынка на увеличение квот на нефтедобычу", - комментирует Наталия Пырьева из компании "Цифра брокер".
