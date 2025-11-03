https://1prime.ru/20251103/aktsii-864191241.html
Акции электроэнергетических компаний растут вместе с рынком
Акции электроэнергетических компаний растут вместе с рынком - 03.11.2025, ПРАЙМ
Акции электроэнергетических компаний растут вместе с рынком
Акции российских электроэнергетических компаний в вечернюю сессию понедельника растут в цене вместе с рынком, следует из данных Московской биржи. | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T22:55+0300
2025-11-03T22:55+0300
2025-11-03T22:55+0300
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Акции российских электроэнергетических компаний в вечернюю сессию понедельника растут в цене вместе с рынком, следует из данных Московской биржи. Акции "Интер РАО" к 20.49 мск росли в цене на 1,4%, ТГК-1 - на 0,8%. Обыкновенные акции ТГК-2 дорожали на 1%, бумаги "Мосэнерго" - на 0,9%. Акции ТГК-14 росли на 1,2%, бумаги ОГК-2 - на 1,2%, "ЭЛ5-Энерго" - на 0,9%, привилегированные акции ТГК-2 - на 0,7%. Индекс Мосбиржи при этом повышался на 1,5%, также следует из данных Московской биржи.
Акции электроэнергетических компаний растут вместе с рынком
Акции российских электроэнергетических компаний растут в цене вместе с рынком