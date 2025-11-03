Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акции электроэнергетических компаний растут вместе с рынком - 03.11.2025, ПРАЙМ
Акции электроэнергетических компаний растут вместе с рынком
рынок
торги
акции
интер рао
мосэнерго
эл5-энерго
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Акции российских электроэнергетических компаний в вечернюю сессию понедельника растут в цене вместе с рынком, следует из данных Московской биржи. Акции "Интер РАО" к 20.49 мск росли в цене на 1,4%, ТГК-1 - на 0,8%. Обыкновенные акции ТГК-2 дорожали на 1%, бумаги "Мосэнерго" - на 0,9%. Акции ТГК-14 росли на 1,2%, бумаги ОГК-2 - на 1,2%, "ЭЛ5-Энерго" - на 0,9%, привилегированные акции ТГК-2 - на 0,7%. Индекс Мосбиржи при этом повышался на 1,5%, также следует из данных Московской биржи.
рынок, торги, акции, интер рао, мосэнерго, эл5-энерго
Рынок, Торги, Акции, Интер РАО, Мосэнерго, ЭЛ5-Энерго
22:55 03.11.2025
 
Акции электроэнергетических компаний растут вместе с рынком

Акции российских электроэнергетических компаний растут в цене вместе с рынком

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Акции российских электроэнергетических компаний в вечернюю сессию понедельника растут в цене вместе с рынком, следует из данных Московской биржи.
Акции "Интер РАО" к 20.49 мск росли в цене на 1,4%, ТГК-1 - на 0,8%. Обыкновенные акции ТГК-2 дорожали на 1%, бумаги "Мосэнерго" - на 0,9%.
Акции ТГК-14 росли на 1,2%, бумаги ОГК-2 - на 1,2%, "ЭЛ5-Энерго" - на 0,9%, привилегированные акции ТГК-2 - на 0,7%.
Индекс Мосбиржи при этом повышался на 1,5%, также следует из данных Московской биржи.
Российский рынок акций в понедельник вырос
РынокТоргиАкцииИнтер РАОМосэнергоЭЛ5-Энерго
 
 
