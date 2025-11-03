Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировой рынок алмазов остается под давлением, считает эксперт - 03.11.2025
Мировой рынок алмазов остается под давлением, считает эксперт
Мировой рынок алмазов остается под давлением, считает эксперт
11:24 03.11.2025
 
Мировой рынок алмазов остается под давлением, считает эксперт

Аналитик ФГ "Финам" Калачев: мировой рынок алмазов остается под давлением

Крупнейший в мире ограненный лабораторный алмаз выращен в России
Крупнейший в мире ограненный лабораторный алмаз выращен в России
Крупнейший в мире ограненный лабораторный алмаз выращен в России. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Мировой рынок алмазов остается под давлением: цены на алмазы и бриллианты не показывают признаков устойчивого перехода к росту, рассказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.
"Рынок алмазов остается под давлением, цены на алмазы и бриллианты пока не показывают убедительных признаков разворота к росту", - дал такую оценку текущей ситуации в отрасли эксперт.
По его словам, фундаментальной причиной кризиса алмазного рынка, по-видимому, стало изменение потребительских предпочтений и меньший интерес новых поколений к предметам роскоши на фоне быстрого роста сегмента искусственно выращенных алмазов. Объемы их производства растут, себестоимость и цены предложения снижаются, в то время как качество ничем не уступает камням природного происхождения, добавил Калачев.
Он отметил, что санкции против российских алмазов практически не оказали влияния на рынок, что только подчеркивает объективный характер кризиса алмазной отрасли.
"Ни снижение объемов производства, ни естественное сокращение ресурсной базы пока не смогли переломить тренд. Возможно, что фактор неизбежного сокращения ресурсов месторождений сработает в качестве драйвера роста цен на алмазы в будущем, когда развернется в сторону роста динамика спроса на бриллианты природного происхождения. Но пока непонятно, когда и по какой причине это может произойти", - уточнил аналитик.
Калачев допустил, что в сегменте технических алмазов для промышленности и массовом потребительском сегменте ювелирных бриллиантов будут преобладать искусственные камни, в то время как сегмент редких и крупных природных кристаллов сохранит свою привлекательность для состоятельных людей, коллекционеров и инвесторов.
