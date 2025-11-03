https://1prime.ru/20251103/almazy-864181039.html

Мировой рынок алмазов остается под давлением, считает эксперт

Мировой рынок алмазов остается под давлением, считает эксперт - 03.11.2025, ПРАЙМ

Мировой рынок алмазов остается под давлением, считает эксперт

Мировой рынок алмазов остается под давлением: цены на алмазы и бриллианты не показывают признаков устойчивого перехода к росту, рассказал РИА Новости аналитик... | 03.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-03T11:24+0300

2025-11-03T11:24+0300

2025-11-03T11:24+0300

экономика

финам

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83881/75/838817551_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_21092829a244c91676546606d733d411.jpg

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Мировой рынок алмазов остается под давлением: цены на алмазы и бриллианты не показывают признаков устойчивого перехода к росту, рассказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. "Рынок алмазов остается под давлением, цены на алмазы и бриллианты пока не показывают убедительных признаков разворота к росту", - дал такую оценку текущей ситуации в отрасли эксперт. По его словам, фундаментальной причиной кризиса алмазного рынка, по-видимому, стало изменение потребительских предпочтений и меньший интерес новых поколений к предметам роскоши на фоне быстрого роста сегмента искусственно выращенных алмазов. Объемы их производства растут, себестоимость и цены предложения снижаются, в то время как качество ничем не уступает камням природного происхождения, добавил Калачев. Он отметил, что санкции против российских алмазов практически не оказали влияния на рынок, что только подчеркивает объективный характер кризиса алмазной отрасли. "Ни снижение объемов производства, ни естественное сокращение ресурсной базы пока не смогли переломить тренд. Возможно, что фактор неизбежного сокращения ресурсов месторождений сработает в качестве драйвера роста цен на алмазы в будущем, когда развернется в сторону роста динамика спроса на бриллианты природного происхождения. Но пока непонятно, когда и по какой причине это может произойти", - уточнил аналитик. Калачев допустил, что в сегменте технических алмазов для промышленности и массовом потребительском сегменте ювелирных бриллиантов будут преобладать искусственные камни, в то время как сегмент редких и крупных природных кристаллов сохранит свою привлекательность для состоятельных людей, коллекционеров и инвесторов.

https://1prime.ru/20251103/med-864178317.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финам, мировая экономика