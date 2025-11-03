https://1prime.ru/20251103/almazy-864181039.html
Мировой рынок алмазов остается под давлением, считает эксперт
Мировой рынок алмазов остается под давлением, считает эксперт - 03.11.2025, ПРАЙМ
Мировой рынок алмазов остается под давлением, считает эксперт
Мировой рынок алмазов остается под давлением: цены на алмазы и бриллианты не показывают признаков устойчивого перехода к росту, рассказал РИА Новости аналитик... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T11:24+0300
2025-11-03T11:24+0300
2025-11-03T11:24+0300
экономика
финам
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83881/75/838817551_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_21092829a244c91676546606d733d411.jpg
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Мировой рынок алмазов остается под давлением: цены на алмазы и бриллианты не показывают признаков устойчивого перехода к росту, рассказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. "Рынок алмазов остается под давлением, цены на алмазы и бриллианты пока не показывают убедительных признаков разворота к росту", - дал такую оценку текущей ситуации в отрасли эксперт. По его словам, фундаментальной причиной кризиса алмазного рынка, по-видимому, стало изменение потребительских предпочтений и меньший интерес новых поколений к предметам роскоши на фоне быстрого роста сегмента искусственно выращенных алмазов. Объемы их производства растут, себестоимость и цены предложения снижаются, в то время как качество ничем не уступает камням природного происхождения, добавил Калачев. Он отметил, что санкции против российских алмазов практически не оказали влияния на рынок, что только подчеркивает объективный характер кризиса алмазной отрасли. "Ни снижение объемов производства, ни естественное сокращение ресурсной базы пока не смогли переломить тренд. Возможно, что фактор неизбежного сокращения ресурсов месторождений сработает в качестве драйвера роста цен на алмазы в будущем, когда развернется в сторону роста динамика спроса на бриллианты природного происхождения. Но пока непонятно, когда и по какой причине это может произойти", - уточнил аналитик. Калачев допустил, что в сегменте технических алмазов для промышленности и массовом потребительском сегменте ювелирных бриллиантов будут преобладать искусственные камни, в то время как сегмент редких и крупных природных кристаллов сохранит свою привлекательность для состоятельных людей, коллекционеров и инвесторов.
https://1prime.ru/20251103/med-864178317.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83881/75/838817551_74:0:1207:850_1920x0_80_0_0_10d205705c3432196d68d658f7a1e885.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финам, мировая экономика
Экономика, Финам, Мировая экономика
Мировой рынок алмазов остается под давлением, считает эксперт
Аналитик ФГ "Финам" Калачев: мировой рынок алмазов остается под давлением
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Мировой рынок алмазов остается под давлением: цены на алмазы и бриллианты не показывают признаков устойчивого перехода к росту, рассказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.
"Рынок алмазов остается под давлением, цены на алмазы и бриллианты пока не показывают убедительных признаков разворота к росту", - дал такую оценку текущей ситуации в отрасли эксперт.
По его словам, фундаментальной причиной кризиса алмазного рынка, по-видимому, стало изменение потребительских предпочтений и меньший интерес новых поколений к предметам роскоши на фоне быстрого роста сегмента искусственно выращенных алмазов. Объемы их производства растут, себестоимость и цены предложения снижаются, в то время как качество ничем не уступает камням природного происхождения, добавил Калачев.
Он отметил, что санкции против российских алмазов практически не оказали влияния на рынок, что только подчеркивает объективный характер кризиса алмазной отрасли.
"Ни снижение объемов производства, ни естественное сокращение ресурсной базы пока не смогли переломить тренд. Возможно, что фактор неизбежного сокращения ресурсов месторождений сработает в качестве драйвера роста цен на алмазы в будущем, когда развернется в сторону роста динамика спроса на бриллианты природного происхождения. Но пока непонятно, когда и по какой причине это может произойти", - уточнил аналитик.
Калачев допустил, что в сегменте технических алмазов для промышленности и массовом потребительском сегменте ювелирных бриллиантов будут преобладать искусственные камни, в то время как сегмент редких и крупных природных кристаллов сохранит свою привлекательность для состоятельных людей, коллекционеров и инвесторов.
Стоимость меди слабо растет в понедельник