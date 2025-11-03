Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Amazon и OpenAI договорились о партнерстве в развитии ИИ - 03.11.2025
Amazon и OpenAI договорились о партнерстве в развитии ИИ
Amazon и OpenAI договорились о партнерстве в развитии ИИ - 03.11.2025, ПРАЙМ
Amazon и OpenAI договорились о партнерстве в развитии ИИ
Американские технологические компании OpenAI и Amazon Web Services (AWS) договорились о стратегическом партнерстве в развитии технологий искусственного... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T18:07+0300
2025-11-03T18:07+0300
18:07 03.11.2025
 
Amazon и OpenAI договорились о партнерстве в развитии ИИ

Amazon и OpenAI договорились о долгосрочном стратегическом партнерстве на $38 млрд

Индекс торговли компании Amazon
Индекс торговли компании Amazon - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Индекс торговли компании Amazon. Архивное фото
© РИА Новости . Джина Мун
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Американские технологические компании OpenAI и Amazon Web Services (AWS) договорились о стратегическом партнерстве в развитии технологий искусственного интеллекта, соглашение о сотрудничестве подписано на семь лет, а его объем оценивается в 38 миллиардов долларов, следует из пресс-релиза Amazon.
"Сегодня Amazon Web Services (AWS) и OpenAI объявили о многолетнем стратегическом партнёрстве, которое предоставит инфраструктуру мирового класса AWS для запуска и масштабирования основных задач искусственного интеллекта (ИИ) OpenAI начиная с текущего момента", - говорится в релизе.
"По новому соглашению на 38 миллиардов долларов, рассчитанному на семь лет с перспективой дальнейшего роста, OpenAI получит доступ к вычислительным мощностям AWS". - добавляется там.
Также уточняется, что в рамках соглашения Amazon планирует создать архитектуру для OpenAI с улучшенной производительностью искусственного интеллекта. Так, более эффективному выполнению задач будет способствовать то, что графические процессоры Nvidia разработчики объединят в одной сети - Amazon EC2 UltraServers.
"Наше партнёрство с AWS укрепляет экосистему вычислений, которая станет движущей силой новой эры", - приводится в релизе заявление главы OpenAI Сэма Альтмана.
Акции Amazon дорожают более чем на 5%.
OpenAI - разработчик чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
Информационные технологии - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
СМИ: в США создадут суперкомпьютеры для прогресса в науке и ИИ-секторе
27 октября, 23:59
 
Технологии Бизнес OpenAI Amazon Nvidia
 
 
