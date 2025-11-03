https://1prime.ru/20251103/amazon-864186831.html
Amazon и OpenAI договорились о партнерстве в развитии ИИ
2025-11-03T18:07+0300
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Американские технологические компании OpenAI и Amazon Web Services (AWS) договорились о стратегическом партнерстве в развитии технологий искусственного интеллекта, соглашение о сотрудничестве подписано на семь лет, а его объем оценивается в 38 миллиардов долларов, следует из пресс-релиза Amazon. "Сегодня Amazon Web Services (AWS) и OpenAI объявили о многолетнем стратегическом партнёрстве, которое предоставит инфраструктуру мирового класса AWS для запуска и масштабирования основных задач искусственного интеллекта (ИИ) OpenAI начиная с текущего момента", - говорится в релизе. "По новому соглашению на 38 миллиардов долларов, рассчитанному на семь лет с перспективой дальнейшего роста, OpenAI получит доступ к вычислительным мощностям AWS". - добавляется там. Также уточняется, что в рамках соглашения Amazon планирует создать архитектуру для OpenAI с улучшенной производительностью искусственного интеллекта. Так, более эффективному выполнению задач будет способствовать то, что графические процессоры Nvidia разработчики объединят в одной сети - Amazon EC2 UltraServers. "Наше партнёрство с AWS укрепляет экосистему вычислений, которая станет движущей силой новой эры", - приводится в релизе заявление главы OpenAI Сэма Альтмана. Акции Amazon дорожают более чем на 5%. OpenAI - разработчик чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
