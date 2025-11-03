Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос: американцы в 2024 году пошли на финансовые жертвы
Опрос: американцы в 2024 году пошли на финансовые жертвы
2025-11-03T02:25+0300
2025-11-03T02:25+0300
общество
экономика
мировая экономика
сша
ВАШИНГТОН, 3 ноя – ПРАЙМ. Большинство американцев сообщили, что в 2024 году им пришлось пойти на финансовые жертвы, чтобы "свести концы с концами", следует из опроса, проведенного Decision Desk и NewsNation. По данным опроса, 40% респондентов заявили, что они или члены их семей пошли на некоторые жертвы, а 18% – на значительные. Кроме того, 57% опрошенных считают, что главной проблемой в США является инфляция. 39% отметили, что их финансовое положение стало хуже по сравнению с 2024 годом. 41% выразил сомнение в своей способности оплачивать основные расходы на проживание, такие как жилье, питание и коммунальные услуги, в течение следующих 12 месяцев. В исследовании приняли участие 1159 американцев. Опрос проводился с 27 по 29 октября 2025 года. Допустимая погрешность для всего исследования составляет 2,9%.
общество , мировая экономика, сша
Общество , Экономика, Мировая экономика, США
02:25 03.11.2025
 
ВАШИНГТОН, 3 ноя – ПРАЙМ. Большинство американцев сообщили, что в 2024 году им пришлось пойти на финансовые жертвы, чтобы "свести концы с концами", следует из опроса, проведенного Decision Desk и NewsNation.
По данным опроса, 40% респондентов заявили, что они или члены их семей пошли на некоторые жертвы, а 18% – на значительные.
Кроме того, 57% опрошенных считают, что главной проблемой в США является инфляция. 39% отметили, что их финансовое положение стало хуже по сравнению с 2024 годом. 41% выразил сомнение в своей способности оплачивать основные расходы на проживание, такие как жилье, питание и коммунальные услуги, в течение следующих 12 месяцев.
В исследовании приняли участие 1159 американцев. Опрос проводился с 27 по 29 октября 2025 года. Допустимая погрешность для всего исследования составляет 2,9%.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
