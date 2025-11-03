https://1prime.ru/20251103/amerikantsy-864173203.html

Опрос: американцы в 2024 году пошли на финансовые жертвы

Опрос: американцы в 2024 году пошли на финансовые жертвы - 03.11.2025, ПРАЙМ

Опрос: американцы в 2024 году пошли на финансовые жертвы

Большинство американцев сообщили, что в 2024 году им пришлось пойти на финансовые жертвы, чтобы "свести концы с концами", следует из опроса, проведенного... | 03.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-03T02:25+0300

2025-11-03T02:25+0300

2025-11-03T02:25+0300

общество

экономика

мировая экономика

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864173203.jpg?1762125941

ВАШИНГТОН, 3 ноя – ПРАЙМ. Большинство американцев сообщили, что в 2024 году им пришлось пойти на финансовые жертвы, чтобы "свести концы с концами", следует из опроса, проведенного Decision Desk и NewsNation. По данным опроса, 40% респондентов заявили, что они или члены их семей пошли на некоторые жертвы, а 18% – на значительные. Кроме того, 57% опрошенных считают, что главной проблемой в США является инфляция. 39% отметили, что их финансовое положение стало хуже по сравнению с 2024 годом. 41% выразил сомнение в своей способности оплачивать основные расходы на проживание, такие как жилье, питание и коммунальные услуги, в течение следующих 12 месяцев. В исследовании приняли участие 1159 американцев. Опрос проводился с 27 по 29 октября 2025 года. Допустимая погрешность для всего исследования составляет 2,9%.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша