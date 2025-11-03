https://1prime.ru/20251103/birzha-864189355.html

Биржи Европы закрылись преимущественно в минусе

03.11.2025 - Биржи Европы закрылись преимущественно в минусе

Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника преимущественно снижением после публикации макростатистики по еврозоне, следует из данных торгов.

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника преимущественно снижением после публикации макростатистики по еврозоне, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,16% - до 9 701,37 пункта, французский CAC 40 - на 0,14%, до 8 109,79 пункта, немецкий DAX вырос на 0,73% - до 24 132,41 пункта. Согласно данным S&P Global, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в октябре вырос до 50 пунктов с 49,8 пункта в сентябре. Показатель совпал с предварительными данными и достиг максимального за два месяца уровня. Кроме того, PMI в области промышленного производства Германии в октябре также совпал с предварительной оценкой и увеличился до 49,6 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее. Аналогичный индекс во Франции поднялся до 48,8 с 48,2 пункта, тогда как предварительная оценка предполагала рост показателя лишь до 48,3 пункта. В четверг будут опубликованы итоги ноябрьского заседания Банка Англии. Аналитики полагают, что регулятор сохранит учетную ставку на уровне 4%. Британский центробанк также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы.

