Биржи Европы закрылись преимущественно в минусе - 03.11.2025
Биржи Европы закрылись преимущественно в минусе
Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника преимущественно снижением после публикации макростатистики по еврозоне, следует из данных торгов. | 03.11.2025, ПРАЙМ
рынок
индексы
торги
европа
германия
франция
dax
банк англии
рынок, индексы, торги, европа, германия, франция, dax, банк англии
Рынок, Индексы, Торги, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, DAX, Банк Англии
21:14 03.11.2025
 
Биржи Европы закрылись преимущественно в минусе

Фондовые индексы Европы в основном снизились после выхода данных по еврозоне

© fotolia.com / AshDesign%Биржа-закрытие
%Биржа-закрытие - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
%Биржа-закрытие. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника преимущественно снижением после публикации макростатистики по еврозоне, следует из данных торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,16% - до 9 701,37 пункта, французский CAC 40 - на 0,14%, до 8 109,79 пункта, немецкий DAX вырос на 0,73% - до 24 132,41 пункта.
Согласно данным S&P Global, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в октябре вырос до 50 пунктов с 49,8 пункта в сентябре. Показатель совпал с предварительными данными и достиг максимального за два месяца уровня.
Кроме того, PMI в области промышленного производства Германии в октябре также совпал с предварительной оценкой и увеличился до 49,6 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее. Аналогичный индекс во Франции поднялся до 48,8 с 48,2 пункта, тогда как предварительная оценка предполагала рост показателя лишь до 48,3 пункта.
В четверг будут опубликованы итоги ноябрьского заседания Банка Англии. Аналитики полагают, что регулятор сохранит учетную ставку на уровне 4%. Британский центробанк также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы.
