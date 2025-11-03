Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США открылись преимущественно в плюсе - 03.11.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США открылись преимущественно в плюсе
Фондовые индексы США открылись преимущественно в плюсе - 03.11.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США открылись преимущественно в плюсе
Основные фондовые индексы США открывают первые торги нового месяца преимущественным ростом, участники рынка обращают внимание на новости компаний... | 03.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США открывают первые торги нового месяца преимущественным ростом, участники рынка обращают внимание на новости компаний технологического сектора, благодаря чему в лидерах - отраслевой индекс Nasdaq, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 17.41 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,16%, до 47 485,39 пункта; индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличивается - на 0,73%, до 23 897,01 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,21%, до 6 854,31 пункта. Бумаги Amazon дорожают более чем на 5%. Компания договорилась с OpenAI о стратегическом партнерстве в развитии технологий искусственного интеллекта. Соглашение о сотрудничестве подписано на семь лет, а его объем оценивается в 38 миллиардов долларов. В рамках партнерства Amazon планирует создать архитектуру для OpenAI с улучшенной производительностью искусственного интеллекта. Так, более эффективному выполнению задач будет способствовать то, что графические процессоры Nvidia разработчики объединят в одной сети - Amazon EC2 Ultra Servers. Акции Microsoft растут в цене примерно на 1% после того, как компания объявила об инвестициях ещё на 8 миллиардов долларов в ОАЭ до 2030 года. В частности, организация планирует потратить более 5,5 миллиарда долларов на капитальные вложения в облачную инфраструктуру искусственного интеллекта. Дорожают бумаги и других компаний сектора: Nvidia - почти на 3%, Alphabet - в пределах 1%.
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США открывают первые торги нового месяца преимущественным ростом, участники рынка обращают внимание на новости компаний технологического сектора, благодаря чему в лидерах - отраслевой индекс Nasdaq, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 17.41 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,16%, до 47 485,39 пункта; индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличивается - на 0,73%, до 23 897,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,21%, до 6 854,31 пункта.
Бумаги Amazon дорожают более чем на 5%. Компания договорилась с OpenAI о стратегическом партнерстве в развитии технологий искусственного интеллекта. Соглашение о сотрудничестве подписано на семь лет, а его объем оценивается в 38 миллиардов долларов.
В рамках партнерства Amazon планирует создать архитектуру для OpenAI с улучшенной производительностью искусственного интеллекта. Так, более эффективному выполнению задач будет способствовать то, что графические процессоры Nvidia разработчики объединят в одной сети - Amazon EC2 Ultra Servers.
Акции Microsoft растут в цене примерно на 1% после того, как компания объявила об инвестициях ещё на 8 миллиардов долларов в ОАЭ до 2030 года. В частности, организация планирует потратить более 5,5 миллиарда долларов на капитальные вложения в облачную инфраструктуру искусственного интеллекта.
Дорожают бумаги и других компаний сектора: Nvidia - почти на 3%, Alphabet - в пределах 1%.
