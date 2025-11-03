Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Bloomberg: Британия передала Киеву дополнительные ракеты Storm Shadow - 03.11.2025
Bloomberg: Британия передала Киеву дополнительные ракеты Storm Shadow
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/14/852960055_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_bfbc7b3f3aefed4903c075d2a71d05b6.jpg
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Великобритания недавно поставила Киеву дополнительную партию дальнобойных ракет Storm Shadow, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Правительство Соединенного Королевства недавно поставило Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow", - передает агентство. Источники не называют числа поставленных ракет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
14:16 03.11.2025
 
Bloomberg: Британия передала Киеву дополнительные ракеты Storm Shadow

Bloomberg: Великобритания передала Киеву дополнительные ракеты Storm Shadow

© CC BY-SA 3.0 / Corrado BaldassiРакета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
© CC BY-SA 3.0 / Corrado Baldassi
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Великобритания недавно поставила Киеву дополнительную партию дальнобойных ракет Storm Shadow, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Правительство Соединенного Королевства недавно поставило Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow", - передает агентство.
Источники не называют числа поставленных ракет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
"Мы лучше русских!" На Западе сделали заявление о российской армии
06:23
 
