Bloomberg: Британия передала Киеву дополнительные ракеты Storm Shadow
03.11.2025
Bloomberg: Британия передала Киеву дополнительные ракеты Storm Shadow
Великобритания недавно поставила Киеву дополнительную партию дальнобойных ракет Storm Shadow, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. | 03.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Великобритания недавно поставила Киеву дополнительную партию дальнобойных ракет Storm Shadow, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Правительство Соединенного Королевства недавно поставило Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow", - передает агентство. Источники не называют числа поставленных ракет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
