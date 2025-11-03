https://1prime.ru/20251103/britaniya-864182490.html

Bloomberg: Британия передала Киеву дополнительные ракеты Storm Shadow

Bloomberg: Британия передала Киеву дополнительные ракеты Storm Shadow - 03.11.2025

Bloomberg: Британия передала Киеву дополнительные ракеты Storm Shadow

Великобритания недавно поставила Киеву дополнительную партию дальнобойных ракет Storm Shadow, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. | 03.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Великобритания недавно поставила Киеву дополнительную партию дальнобойных ракет Storm Shadow, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Правительство Соединенного Королевства недавно поставило Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow", - передает агентство. Источники не называют числа поставленных ракет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

