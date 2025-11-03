https://1prime.ru/20251103/chernyshenko-864176560.html
Чернышенко рассказал о сотрудничестве России и Китая
Чернышенко рассказал о сотрудничестве России и Китая - 03.11.2025, ПРАЙМ
Чернышенко рассказал о сотрудничестве России и Китая
Перекрестные Годы образования позволят сосредоточить усилия на ключевых проектах межвузовского сотрудничества России и КНР, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T07:18+0300
2025-11-03T07:18+0300
2025-11-03T07:53+0300
россия
экономика
китай
кнр
рф
дмитрий чернышенко
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864176560.jpg?1762145600
ХАНЧЖОУ, 3 ноя - ПРАЙМ. Перекрестные Годы образования позволят сосредоточить усилия на ключевых проектах межвузовского сотрудничества России и КНР, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Зампред правительства находится с рабочим визитом в КНР. "По инициативе лидеров наших государств, Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина, 2026-2027 годы объявлены перекрестными годами в образовании. Убежден, что это позволит нам сконцентрировать усилия на ключевых проектах межвузовского сотрудничества", - сказал Чернышенко в ходе посещения Чжэнцзянского университета.
китай
кнр
рф
Чернышенко напомнил о Перекрестных годах образования России и Китая
ХАНЧЖОУ, 3 ноя - ПРАЙМ. Перекрестные Годы образования позволят сосредоточить усилия на ключевых проектах межвузовского сотрудничества России и КНР, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Зампред правительства находится с рабочим визитом в КНР.
"По инициативе лидеров наших государств, Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина, 2026-2027 годы объявлены перекрестными годами в образовании. Убежден, что это позволит нам сконцентрировать усилия на ключевых проектах межвузовского сотрудничества", - сказал Чернышенко в ходе посещения Чжэнцзянского университета.