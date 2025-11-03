Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чернышенко рассказал о сотрудничестве России и Китая - 03.11.2025
Чернышенко рассказал о сотрудничестве России и Китая
Чернышенко рассказал о сотрудничестве России и Китая
ХАНЧЖОУ, 3 ноя - ПРАЙМ. Перекрестные Годы образования позволят сосредоточить усилия на ключевых проектах межвузовского сотрудничества России и КНР, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Зампред правительства находится с рабочим визитом в КНР. "По инициативе лидеров наших государств, Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина, 2026-2027 годы объявлены перекрестными годами в образовании. Убежден, что это позволит нам сконцентрировать усилия на ключевых проектах межвузовского сотрудничества", - сказал Чернышенко в ходе посещения Чжэнцзянского университета.
Чернышенко рассказал о сотрудничестве России и Китая

ХАНЧЖОУ, 3 ноя - ПРАЙМ. Перекрестные Годы образования позволят сосредоточить усилия на ключевых проектах межвузовского сотрудничества России и КНР, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Зампред правительства находится с рабочим визитом в КНР.
"По инициативе лидеров наших государств, Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина, 2026-2027 годы объявлены перекрестными годами в образовании. Убежден, что это позволит нам сконцентрировать усилия на ключевых проектах межвузовского сотрудничества", - сказал Чернышенко в ходе посещения Чжэнцзянского университета.
 
