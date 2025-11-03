https://1prime.ru/20251103/chernyshenko-864176560.html

Чернышенко рассказал о сотрудничестве России и Китая

2025-11-03T07:18+0300

2025-11-03T07:18+0300

2025-11-03T07:53+0300

россия

экономика

китай

кнр

рф

дмитрий чернышенко

владимир путин

си цзиньпин

ХАНЧЖОУ, 3 ноя - ПРАЙМ. Перекрестные Годы образования позволят сосредоточить усилия на ключевых проектах межвузовского сотрудничества России и КНР, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Зампред правительства находится с рабочим визитом в КНР. "По инициативе лидеров наших государств, Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина, 2026-2027 годы объявлены перекрестными годами в образовании. Убежден, что это позволит нам сконцентрировать усилия на ключевых проектах межвузовского сотрудничества", - сказал Чернышенко в ходе посещения Чжэнцзянского университета.

китай

кнр

рф

2025

россия, китай, кнр, рф, дмитрий чернышенко, владимир путин, си цзиньпин