Катар предупредил Европу, что может остановить поставки СПГ из-за директивы

АБУ-ДАБИ, 3 ноя - ПРАЙМ. Катар снова предупредил Европу, что может прекратить экспорт сжиженного природного газа (СПГ), если Евросоюз не смягчит или не отменит директиву о проверке всех цепочек поставок компаний на соответствие так называемым "целям устойчивого развития" (CSDDD), заявил министр энергетики этого государства и главный исполнительный директор государственной нефтегазовой компании QatarEnergy Саад Шерида аль-Кааби. Ранее, в октябре, аль-Кааби уже пригрозил Европе прекращением поставок СПГ. "Если Европа на самом деле не рассмотрит, как они могут смягчить или отменить CSDD, а по-прежнему будет взимать штраф в размере 5% от общего мирового оборота в сфере энергетике, мы не будем поставлять СПГ в Европу, это точно", - сказал он в ходе конференции ADIPEC. Катар в ближайшее время не сможет достичь нулевых выбросов углеводородов в атмосферу, отметил также аль-Кааби. В начале апреля Совет ЕС на один год перенес "транспонирование и первый этап применения" директивы о комплексной проверке в области устойчивого развития корпораций (CSDDD), охватывающей крупнейшие компании. В мае президент Франции Эммануэль Макрон предложил отменить директиву ЕС о должной осмотрительности в отношении CSDDD, заявив, что согласен в этом плане с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Он заявил, что ЕС "нужно двигаться гораздо быстрее" в вопросе упрощения, а эту директиву и ряд других нормативных актов ЕС "следует не просто отложить, но отменить". Тем не менее, как сообщала газета Politico, инициатива Макрона не нашла поддержки среди его собственных союзников по политическому лагерю.
Цены на газ в Европе снизились на один процент