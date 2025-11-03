Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар продолжает укрепляться к мировым валютам - 03.11.2025
Доллар продолжает укрепляться к мировым валютам
2025-11-03T19:53+0300
2025-11-03T19:53+0300
рынок
сша
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Доллар всё ещё продолжает укрепляться к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, на первых торгах месяца, после того как статистика показала неожиданное снижение деловой активности в США, следует из биржевых данных. По состоянию на 18.13 мск курс евро к доллару опускается до 1,1519 доллара с 1,1536 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене - увеличивается до 154,04 иены со 154,01 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,07% - до 99,87 пункта. До публикации статистики индекс доллара находился на отметке около 99,94 пункта. Курс евро к доллару составлял около 1,1512 доллара, курс доллара к иене - около 154,1 иены. По данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре снизился до 48,7% с уровня сентября в 49,1%. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, наоборот, ожидали роста показателя - до 49,5%.
рынок, сша
Рынок, США
19:53 03.11.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Доллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Доллар всё ещё продолжает укрепляться к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, на первых торгах месяца, после того как статистика показала неожиданное снижение деловой активности в США, следует из биржевых данных.
По состоянию на 18.13 мск курс евро к доллару опускается до 1,1519 доллара с 1,1536 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене - увеличивается до 154,04 иены со 154,01 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,07% - до 99,87 пункта.
До публикации статистики индекс доллара находился на отметке около 99,94 пункта. Курс евро к доллару составлял около 1,1512 доллара, курс доллара к иене - около 154,1 иены.
По данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре снизился до 48,7% с уровня сентября в 49,1%.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, наоборот, ожидали роста показателя - до 49,5%.
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Мишустин оценил долю доллара и евро в расчетах России и Китая
13:00
 
