Доллар продолжает укрепляться к мировым валютам

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Доллар всё ещё продолжает укрепляться к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, на первых торгах месяца, после того как статистика показала неожиданное снижение деловой активности в США, следует из биржевых данных. По состоянию на 18.13 мск курс евро к доллару опускается до 1,1519 доллара с 1,1536 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене - увеличивается до 154,04 иены со 154,01 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,07% - до 99,87 пункта. До публикации статистики индекс доллара находился на отметке около 99,94 пункта. Курс евро к доллару составлял около 1,1512 доллара, курс доллара к иене - около 154,1 иены. По данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре снизился до 48,7% с уровня сентября в 49,1%. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, наоборот, ожидали роста показателя - до 49,5%.

