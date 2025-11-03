https://1prime.ru/20251103/ekspert-864172932.html
Эксперт рассказал о новых способах обмана россиян
Эксперт рассказал о новых способах обмана россиян - 03.11.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о новых способах обмана россиян
Злоумышленники стали прибегать к более изощренным, неочевидным способам обмана россиян, которые все чаще распознают классические сценарии, например, к подмене... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T01:52+0300
2025-11-03T01:52+0300
2025-11-03T01:52+0300
технологии
финансы
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864172932.jpg?1762123957
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Злоумышленники стали прибегать к более изощренным, неочевидным способам обмана россиян, которые все чаще распознают классические сценарии, например, к подмене номера телефона или к тактике "двойной агент" со взломом аккаунта жертвы, рассказал РИА Новости начальник отдела по информационной безопасности компании "Код Безопасности" Алексей Коробченко.
"Из-за того, что государство и различные официальные организации реализуют целый комплекс технических и профилактических мер, россияне стали чаще распознавать мошеннические схемы, поэтому злоумышленники прибегают к более изощренным способам атак", - сказал Коробченко.
Так, схема с подменой номера (сим-своппинг) не требует взаимодействия с потенциальной жертвой - злоумышленник приходит в салон сотовой связи и перевыпускает сим-карту на себя. Так, он получает всю информацию, которая хранится на сим-карте, а также возможность проходить двухфакторную аутентификацию.
"Конечно, этот способ требует подготовки, потому что здесь не обойтись без паспортных данных, однако сим-своппинг сложно заметить - к моменту обнаружения подлога злоумышленник может получить доступ к большому количеству сервисов", - сказал эксперт.
Другой способ обмана - "двойной агент" - предполагает, что злоумышленник сначала взламывает аккаунт пользователя, изучает его контакты и начинает действовать от его лица. После этого он создает беседу со взломанным аккаунтом, своим профилем и аккаунтом потенциальной жертвы, которую нужно убедить добавить в чаты якобы новый аккаунт его знакомого.
"Особенно популярна эта схема в корпоративной среде: контрагентов может быть много, смена номеров не так уж редка, поэтому сложно распознать обман. После легитимизации нового аккаунта мошеннику остается реализовать атаку, например, подменить реквизиты платежных документов", - рассказал Коробченко.
При этом одной из самых действенных тактик остается фишинговый сайт, мимикрирующий под государственные ресурсы, маркетплейсы, онлайн-магазины, сайты банков и других организаций, связанных с деньгами. Злоумышленники создают сайт-клон, связываются с потенциальной жертвой через почту или по телефону и вынуждают зайти на фейковый ресурс. Если ввести свои данные на таком сайте, то можно стать "добычей" аферистов.
Для того, чтобы избежать обмана, эксперт советует устанавливать четырехзначный пароль на сим-карту и запретить ее перевыпуск через сервис на "Госуслугах". Стоит также перепроверять информацию об абонентах, которые пишут в мессенджерах, а также внимательно изучать сайты различных организаций.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы, общество
Технологии, Финансы, Общество
Эксперт рассказал о новых способах обмана россиян
Эксперт Коробченко: мошенники стали чаще использовать подмену номера телефона
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Злоумышленники стали прибегать к более изощренным, неочевидным способам обмана россиян, которые все чаще распознают классические сценарии, например, к подмене номера телефона или к тактике "двойной агент" со взломом аккаунта жертвы, рассказал РИА Новости начальник отдела по информационной безопасности компании "Код Безопасности" Алексей Коробченко.
"Из-за того, что государство и различные официальные организации реализуют целый комплекс технических и профилактических мер, россияне стали чаще распознавать мошеннические схемы, поэтому злоумышленники прибегают к более изощренным способам атак", - сказал Коробченко.
Так, схема с подменой номера (сим-своппинг) не требует взаимодействия с потенциальной жертвой - злоумышленник приходит в салон сотовой связи и перевыпускает сим-карту на себя. Так, он получает всю информацию, которая хранится на сим-карте, а также возможность проходить двухфакторную аутентификацию.
"Конечно, этот способ требует подготовки, потому что здесь не обойтись без паспортных данных, однако сим-своппинг сложно заметить - к моменту обнаружения подлога злоумышленник может получить доступ к большому количеству сервисов", - сказал эксперт.
Другой способ обмана - "двойной агент" - предполагает, что злоумышленник сначала взламывает аккаунт пользователя, изучает его контакты и начинает действовать от его лица. После этого он создает беседу со взломанным аккаунтом, своим профилем и аккаунтом потенциальной жертвы, которую нужно убедить добавить в чаты якобы новый аккаунт его знакомого.
"Особенно популярна эта схема в корпоративной среде: контрагентов может быть много, смена номеров не так уж редка, поэтому сложно распознать обман. После легитимизации нового аккаунта мошеннику остается реализовать атаку, например, подменить реквизиты платежных документов", - рассказал Коробченко.
При этом одной из самых действенных тактик остается фишинговый сайт, мимикрирующий под государственные ресурсы, маркетплейсы, онлайн-магазины, сайты банков и других организаций, связанных с деньгами. Злоумышленники создают сайт-клон, связываются с потенциальной жертвой через почту или по телефону и вынуждают зайти на фейковый ресурс. Если ввести свои данные на таком сайте, то можно стать "добычей" аферистов.
Для того, чтобы избежать обмана, эксперт советует устанавливать четырехзначный пароль на сим-карту и запретить ее перевыпуск через сервис на "Госуслугах". Стоит также перепроверять информацию об абонентах, которые пишут в мессенджерах, а также внимательно изучать сайты различных организаций.