https://1prime.ru/20251103/ekspert-864172932.html

Эксперт рассказал о новых способах обмана россиян

Эксперт рассказал о новых способах обмана россиян - 03.11.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о новых способах обмана россиян

Злоумышленники стали прибегать к более изощренным, неочевидным способам обмана россиян, которые все чаще распознают классические сценарии, например, к подмене... | 03.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-03T01:52+0300

2025-11-03T01:52+0300

2025-11-03T01:52+0300

технологии

финансы

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864172932.jpg?1762123957

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Злоумышленники стали прибегать к более изощренным, неочевидным способам обмана россиян, которые все чаще распознают классические сценарии, например, к подмене номера телефона или к тактике "двойной агент" со взломом аккаунта жертвы, рассказал РИА Новости начальник отдела по информационной безопасности компании "Код Безопасности" Алексей Коробченко. "Из-за того, что государство и различные официальные организации реализуют целый комплекс технических и профилактических мер, россияне стали чаще распознавать мошеннические схемы, поэтому злоумышленники прибегают к более изощренным способам атак", - сказал Коробченко. Так, схема с подменой номера (сим-своппинг) не требует взаимодействия с потенциальной жертвой - злоумышленник приходит в салон сотовой связи и перевыпускает сим-карту на себя. Так, он получает всю информацию, которая хранится на сим-карте, а также возможность проходить двухфакторную аутентификацию. "Конечно, этот способ требует подготовки, потому что здесь не обойтись без паспортных данных, однако сим-своппинг сложно заметить - к моменту обнаружения подлога злоумышленник может получить доступ к большому количеству сервисов", - сказал эксперт. Другой способ обмана - "двойной агент" - предполагает, что злоумышленник сначала взламывает аккаунт пользователя, изучает его контакты и начинает действовать от его лица. После этого он создает беседу со взломанным аккаунтом, своим профилем и аккаунтом потенциальной жертвы, которую нужно убедить добавить в чаты якобы новый аккаунт его знакомого. "Особенно популярна эта схема в корпоративной среде: контрагентов может быть много, смена номеров не так уж редка, поэтому сложно распознать обман. После легитимизации нового аккаунта мошеннику остается реализовать атаку, например, подменить реквизиты платежных документов", - рассказал Коробченко. При этом одной из самых действенных тактик остается фишинговый сайт, мимикрирующий под государственные ресурсы, маркетплейсы, онлайн-магазины, сайты банков и других организаций, связанных с деньгами. Злоумышленники создают сайт-клон, связываются с потенциальной жертвой через почту или по телефону и вынуждают зайти на фейковый ресурс. Если ввести свои данные на таком сайте, то можно стать "добычей" аферистов. Для того, чтобы избежать обмана, эксперт советует устанавливать четырехзначный пароль на сим-карту и запретить ее перевыпуск через сервис на "Госуслугах". Стоит также перепроверять информацию об абонентах, которые пишут в мессенджерах, а также внимательно изучать сайты различных организаций.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, общество