https://1prime.ru/20251103/es-864175109.html

ЕС за восемь месяцев нарастил импорт сладостей из России

ЕС за восемь месяцев нарастил импорт сладостей из России - 03.11.2025, ПРАЙМ

ЕС за восемь месяцев нарастил импорт сладостей из России

Евросоюз за восемь месяцев этого года немного нарастил импорт сладостей из России - до 14 миллионов евро, а сам при этом также увеличил поставки шоколада в РФ - | 03.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-03T05:17+0300

2025-11-03T05:17+0300

2025-11-03T05:52+0300

экономика

бизнес

россия

рф

ес

евростат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864175109.jpg?1762138359

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз за восемь месяцев этого года немного нарастил импорт сладостей из России - до 14 миллионов евро, а сам при этом также увеличил поставки шоколада в РФ - почти на десятую часть, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, за январь-август из России в ЕС приехало сладостей на 13,5 миллиона долларов - это на 6% больше, чем за такой же период прошлого года. В частности, европейцы импортировали шоколад и изделия из него - на 6,9 миллиона (+5%), хлебобулочные изделия - 4,6 миллиона (+8%) и сладости из сахара - 2 миллиона (+5%). При этом по итогам августа месячные объемы поставок показали снижение на 7% - до 353 тысяч евро. Поставки шоколада снизились до 196 тысяч евро, выпечки - до 109 тысяч, а сладостей из сахара - до 48 тысяч. Сам Евросоюз по итогам восьми месяцев нарастил поставки шоколада в Россию - на 8%, до 269,3 миллиона долларов. За август объемы составили 30,4 миллиона, сократившись в месячном выражении на 8%, а в годовом - на 16%.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, ес, евростат