Евро дешевеет к доллару после выхода макростатистики

Евро дешевеет к доллару после выхода макростатистики

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в понедельник днем снижается после подтверждения показателей индекса деловой активности в промышленности стран еврозоны в октябре, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.50 мск курс евро к доллару снижается до 1,1515 доллара с 1,1536 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене в то же время поднимается до 154,14 иены с уровня прошлого закрытия в 154,01 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,1%, до 99,9 пункта. Согласно данным S&P Global, представленным в понедельник, индекс деловой активности в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в октябре вырос до 50 пунктов с 49,8 пункта в сентябре, что совпало с его предварительным значением. При этом в Германии индекс вырос в октябре до 49,6 пункта после 49,5 пункта в сентябре. А во Франции значение аналогичного показателя поднялось до 48,8 с сентябрьских 48,2 пункта. Таким образом индикаторы, относящиеся к крупнейшим экономикам зоны евро, продолжают оставаться ниже "экватора" в 50 пунктов, что говорит о сохранении понижательной тенденции. "Относительно производственного сектора еврозоны мы можем в лучшем случае сказать о слабых признаках восстановления экономики", - цитирует агентство Рейтер экономиста Hamburg Commercial Bank Сайруса де ла Рубию (Cyrus de la Rubia).

