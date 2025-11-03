Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пушков заявил об угрозах Финляндии на российской границе - 03.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251103/finlyandiya-864176858.html
Пушков заявил об угрозах Финляндии на российской границе
Пушков заявил об угрозах Финляндии на российской границе - 03.11.2025, ПРАЙМ
Пушков заявил об угрозах Финляндии на российской границе
Финляндия приступает к проведению крупных военных учений на юго-востоке страны, в областях, которые граничат с Россией, сообщил сенатор Алексей Пушков в своем... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T07:27+0300
2025-11-03T07:42+0300
россия
мировая экономика
финляндия
хельсинки
москва
алексей пушков
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/95/842319579_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_4dc851dc7dccf731768d37db5db9060b.jpg
МОСКВА, 3 ноября — ПРАЙМ. Финляндия приступает к проведению крупных военных учений на юго-востоке страны, в областях, которые граничат с Россией, сообщил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Управление маневра осуществляется в Миккели, всего в 140 км от границы с Россией, где находится штаб-квартира недавно образованного нового регионального командования. Судя по всему, в Хельсинки рвутся показать свою полезность для НАТО, превратив Финляндию в опорную для альянса страну на северо-востоке Европы", — написал он.Политик отметил, что проводить прямые исторические аналогии не всегда возможно, однако логика наращивания военного присутствия у российских границ вызывает тревогу. По его мнению, Финляндия, недавно присоединившаяся к Североатлантическому альянсу, желает "продемонстрировать свою значимость для НАТО" путем резкого обострения обстановки рядом с границами России."Напрашиваются аналогии с ситуацией перед Второй мировой войной, когда Финляндия также играла роль опорной страны для антироссийского альянса во главе с гитлеровской Германией", — добавил Пушков.Финляндия стала членом НАТО весной 2023 года на фоне резкого обострения отношений между Москвой и Западом. Этот шаг окончательно завершил более чем 70-летний период военного нейтралитета Хельсинки, превратив страну в важный форпост Североатлантического альянса у российских границ.
https://1prime.ru/20251008/prikaz-863303031.html
https://1prime.ru/20251019/stubb-863679331.html
финляндия
хельсинки
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/95/842319579_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0bf6d179e0cfcfd2c28cac92fd4bea0a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, финляндия, хельсинки, москва, алексей пушков, нато
РОССИЯ, Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ, Хельсинки, МОСКВА, Алексей Пушков, НАТО
07:27 03.11.2025 (обновлено: 07:42 03.11.2025)
 
Пушков заявил об угрозах Финляндии на российской границе

Пушков: Финляндия повышает эскалацию на границе с Россией в интересах НАТО

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 ноября — ПРАЙМ. Финляндия приступает к проведению крупных военных учений на юго-востоке страны, в областях, которые граничат с Россией, сообщил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"Управление маневра осуществляется в Миккели, всего в 140 км от границы с Россией, где находится штаб-квартира недавно образованного нового регионального командования. Судя по всему, в Хельсинки рвутся показать свою полезность для НАТО, превратив Финляндию в опорную для альянса страну на северо-востоке Европы", — написал он.
Ядерный взрыв
"Был отдан приказ". В Финляндии заявили о возможной третьей мировой
8 октября, 20:07
Политик отметил, что проводить прямые исторические аналогии не всегда возможно, однако логика наращивания военного присутствия у российских границ вызывает тревогу. По его мнению, Финляндия, недавно присоединившаяся к Североатлантическому альянсу, желает "продемонстрировать свою значимость для НАТО" путем резкого обострения обстановки рядом с границами России.
"Напрашиваются аналогии с ситуацией перед Второй мировой войной, когда Финляндия также играла роль опорной страны для антироссийского альянса во главе с гитлеровской Германией", — добавил Пушков.
Финляндия стала членом НАТО весной 2023 года на фоне резкого обострения отношений между Москвой и Западом. Этот шаг окончательно завершил более чем 70-летний период военного нейтралитета Хельсинки, превратив страну в важный форпост Североатлантического альянса у российских границ.
Александр Стубб
Заявление Стубба о России вызвало изумление на Западе
19 октября, 09:35
 
РОССИЯМировая экономикаФИНЛЯНДИЯХельсинкиМОСКВААлексей ПушковНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала