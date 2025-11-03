https://1prime.ru/20251103/finlyandiya-864176858.html

Пушков заявил об угрозах Финляндии на российской границе

2025-11-03T07:27+0300

2025-11-03T07:27+0300

2025-11-03T07:42+0300

россия

мировая экономика

финляндия

хельсинки

москва

алексей пушков

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84231/95/842319579_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_4dc851dc7dccf731768d37db5db9060b.jpg

МОСКВА, 3 ноября — ПРАЙМ. Финляндия приступает к проведению крупных военных учений на юго-востоке страны, в областях, которые граничат с Россией, сообщил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Управление маневра осуществляется в Миккели, всего в 140 км от границы с Россией, где находится штаб-квартира недавно образованного нового регионального командования. Судя по всему, в Хельсинки рвутся показать свою полезность для НАТО, превратив Финляндию в опорную для альянса страну на северо-востоке Европы", — написал он.Политик отметил, что проводить прямые исторические аналогии не всегда возможно, однако логика наращивания военного присутствия у российских границ вызывает тревогу. По его мнению, Финляндия, недавно присоединившаяся к Североатлантическому альянсу, желает "продемонстрировать свою значимость для НАТО" путем резкого обострения обстановки рядом с границами России."Напрашиваются аналогии с ситуацией перед Второй мировой войной, когда Финляндия также играла роль опорной страны для антироссийского альянса во главе с гитлеровской Германией", — добавил Пушков.Финляндия стала членом НАТО весной 2023 года на фоне резкого обострения отношений между Москвой и Западом. Этот шаг окончательно завершил более чем 70-летний период военного нейтралитета Хельсинки, превратив страну в важный форпост Североатлантического альянса у российских границ.

2025

Новости

