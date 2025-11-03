https://1prime.ru/20251103/finogranicheniya-864177658.html

Источник: туристы из России адаптировались к финограничениям в Турции

Источник: туристы из России адаптировались к финограничениям в Турции - 03.11.2025, ПРАЙМ

Источник: туристы из России адаптировались к финограничениям в Турции

Российские туристы адаптировались к финансовым ограничениям во время отдыха в Турции, возникшим из-за западных санкций, власти страны также призвали... | 03.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-03T08:01+0300

2025-11-03T08:01+0300

2025-11-03T08:01+0300

экономика

туризм

бизнес

россия

турция

запад

рф

центральные банки

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859824343_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a000d439c235e20de9b1c74e500fccc0.jpg

АНКАРА, 3 ноя — ПРАЙМ. Российские туристы адаптировались к финансовым ограничениям во время отдыха в Турции, возникшим из-за западных санкций, власти страны также призвали туристический сектор оперативно решать возможные проблемы россиян и сообщать о сложностях соответствующим структурам, сообщил РИА Новости информированный источник во властных кругах Турции. Центральный банк Турецкой Республики (TCMB) 31 октября лишил лицензии платёжную систему Papara, которая в последние годы пользовалась спросом у россиян. Сервис стал популярен после блокировки российских банковских карт за рубежом — он позволял дистанционно открыть счёт по загранпаспорту, а после верификации увеличивать лимиты на операции. Ранее экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин в беседе с РИА Новости отметил, что решение ЦБ может создать определённые трудности для российских туристов, поскольку большинство из них предпочитает оплачивать услуги банковскими картами. "Туризм — стратегический сектор Турции, здесь каждый шаг просчитывается. Решение центрального банка по Papara направлено скорее на усиление контроля над рынком и борьбу с непрозрачными транзакциями, а не на ограничение финансовых возможностей туристов. Российские путешественники уже адаптировались к санкционной реальности: заранее запасаются наличными, пользуются обменными пунктами, расплачиваются в евро или долларах. Власти внимательно следят за ситуацией и призывают турсектор оперативно решать возникающие вопросы", — подчеркнул собеседник агентства. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20251025/turtsiya-863933664.html

турция

запад

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, турция, запад, рф, центральные банки, мировая экономика