https://1prime.ru/20251103/frs-864192440.html
ФРС обеспокоена ситуацией на рынке труда США
ФРС обеспокоена ситуацией на рынке труда США - 03.11.2025, ПРАЙМ
ФРС обеспокоена ситуацией на рынке труда США
Нынешняя ситуация на рынке труда США вызывает беспокойство и рискует очень быстро ухудшиться, заявила член совета управляющих Федеральной резервной системы... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T23:56+0300
2025-11-03T23:56+0300
2025-11-03T23:56+0300
мировая экономика
сша
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_367984a07d5ff2a0e9d4fe9fad79ab18.jpg
ВАШИНГТОН, 3 ноя - ПРАЙМ. Нынешняя ситуация на рынке труда США вызывает беспокойство и рискует очень быстро ухудшиться, заявила член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лиза Кук. "Меня беспокоит ситуация на рынке труда, поскольку, как мы знаем, рынок труда обладает статистической закономерностью. Ситуация может очень быстро меняться", - заявила она в ходе выступления в Институте Брукингса в Вашингтоне. Кук предупредила, что на американском рынке труда возможно очень быстрое ухудшение ситуации, поэтому необходимо очень внимательно следить за происходящими изменениями.
https://1prime.ru/20251029/ssha-864050284.html
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_f4aec625b18e261cb4a5300ddc02e885.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, вашингтон
Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН
ФРС обеспокоена ситуацией на рынке труда США
ФРС: ситуация на рынке труда США вызывает беспокойство и рискует очень быстро ухудшиться