ФРС обеспокоена ситуацией на рынке труда США

2025-11-03T23:56+0300

мировая экономика

сша

вашингтон

ВАШИНГТОН, 3 ноя - ПРАЙМ. Нынешняя ситуация на рынке труда США вызывает беспокойство и рискует очень быстро ухудшиться, заявила член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лиза Кук. "Меня беспокоит ситуация на рынке труда, поскольку, как мы знаем, рынок труда обладает статистической закономерностью. Ситуация может очень быстро меняться", - заявила она в ходе выступления в Институте Брукингса в Вашингтоне. Кук предупредила, что на американском рынке труда возможно очень быстрое ухудшение ситуации, поэтому необходимо очень внимательно следить за происходящими изменениями.

