Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФРС обеспокоена ситуацией на рынке труда США - 03.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251103/frs-864192440.html
ФРС обеспокоена ситуацией на рынке труда США
ФРС обеспокоена ситуацией на рынке труда США - 03.11.2025, ПРАЙМ
ФРС обеспокоена ситуацией на рынке труда США
Нынешняя ситуация на рынке труда США вызывает беспокойство и рискует очень быстро ухудшиться, заявила член совета управляющих Федеральной резервной системы... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T23:56+0300
2025-11-03T23:56+0300
мировая экономика
сша
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_367984a07d5ff2a0e9d4fe9fad79ab18.jpg
ВАШИНГТОН, 3 ноя - ПРАЙМ. Нынешняя ситуация на рынке труда США вызывает беспокойство и рискует очень быстро ухудшиться, заявила член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лиза Кук. "Меня беспокоит ситуация на рынке труда, поскольку, как мы знаем, рынок труда обладает статистической закономерностью. Ситуация может очень быстро меняться", - заявила она в ходе выступления в Институте Брукингса в Вашингтоне. Кук предупредила, что на американском рынке труда возможно очень быстрое ухудшение ситуации, поэтому необходимо очень внимательно следить за происходящими изменениями.
https://1prime.ru/20251029/ssha-864050284.html
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_f4aec625b18e261cb4a5300ddc02e885.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, вашингтон
Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН
23:56 03.11.2025
 
ФРС обеспокоена ситуацией на рынке труда США

ФРС: ситуация на рынке труда США вызывает беспокойство и рискует очень быстро ухудшиться

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВашингтон
Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Вашингтон. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 3 ноя - ПРАЙМ. Нынешняя ситуация на рынке труда США вызывает беспокойство и рискует очень быстро ухудшиться, заявила член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лиза Кук.
"Меня беспокоит ситуация на рынке труда, поскольку, как мы знаем, рынок труда обладает статистической закономерностью. Ситуация может очень быстро меняться", - заявила она в ходе выступления в Институте Брукингса в Вашингтоне.
Кук предупредила, что на американском рынке труда возможно очень быстрое ухудшение ситуации, поэтому необходимо очень внимательно следить за происходящими изменениями.
Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Глава ФРС объяснил ослабление рынка труда в США
29 октября, 23:06
 
Мировая экономикаСШАВАШИНГТОН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала