Глава РФПИ рассказал о деиндустриализации Германии
2025-11-03T06:44+0300
энергетика
газ
экономика
рф
запад
германия
кирилл дмитриев
владимир путин
рфпи
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Сокращение поставок российского газа в Германию привело страну к деиндустриализации, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя результаты исследования института экономики Германии (IW). Исследование института экономики Германии выявило, что около половины (41%) компаний в сфере промышленности в Германии планируют сократить штат сотрудников в 2026 году, а увеличить количество работников собирается лишь 15%. "Сокращение поставок более дешевого российского газа является ключевым фактором деиндустриализации", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Сокращение поставок российского газа в Германию привело страну к деиндустриализации, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя результаты исследования института экономики Германии (IW).
Исследование института экономики Германии выявило, что около половины (41%) компаний в сфере промышленности в Германии планируют сократить штат сотрудников в 2026 году, а увеличить количество работников собирается лишь 15%.
"Сокращение поставок более дешевого российского газа является ключевым фактором деиндустриализации", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.