https://1prime.ru/20251103/ii--864178822.html

Эксперт: ИИ помогает мошенникам составить психологический портрет жертвы

Эксперт: ИИ помогает мошенникам составить психологический портрет жертвы - 03.11.2025, ПРАЙМ

Эксперт: ИИ помогает мошенникам составить психологический портрет жертвы

Искусственный интеллект помогает мошенникам составить психологический портрет жертвы, а также дает инструкции для ведения разговора - эволюция подходов и... | 03.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-03T09:15+0300

2025-11-03T09:15+0300

2025-11-03T09:15+0300

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861252766_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2ca1684baabb47ba6d8963be4fe4d5f4.jpg

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Искусственный интеллект помогает мошенникам составить психологический портрет жертвы, а также дает инструкции для ведения разговора - эволюция подходов и уровень подготовки преступников ведут к росту числа обманутых людей, таким мнением с РИА Новости поделилась GR-директор компании "Код Безопасности" Александра Шмигирилова. "Раньше для составления портрета жертвы мошенникам требовалось время на изучение соцсетей. Сегодня же ИИ по грамотному промту (запросу - ред.) за минуты анализирует массив открытых данных, рисует психологический портрет и выдает точные инструкции для ведения разговора с потенциальной жертвой. В результате количество обманутых людей растет именно из-за эволюции подходов и уровня подготовки преступников", - сказала Шмигирилова. Кроме этого, тотальная цифровизация услуг также играет на руку злоумышленникам: если они получат доступ к одному инструменту на телефоне, то могут дальше завладеть остальной информацией и создать "цифрового двойника". Мошенники стараются использовать все технологические новинки - в то время, как пользователи могут потерять бдительность, отметила эксперт. Использование новых технологий или ранее неизвестных методов социальной инженерии усложняет выявление обмана. И это, добавила Шмигирилова, облегчает задачу для выманивания денег и данных. "К сожалению, мошенничество – это реальность, которая всегда будет с нами. Если мошенники не будут наиболее продвинутыми в технологическом плане, они не достигнут своей цели. Однако только от нашей осознанности и осторожности зависит итог их усилий. Активная бдительность каждого пользователя существенно снижает вероятность стать жертвой", – заключила Шмигирилова.

https://1prime.ru/20251028/mvd--864006115.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество