Эксперт: ИИ помогает мошенникам составить психологический портрет жертвы - 03.11.2025
Эксперт: ИИ помогает мошенникам составить психологический портрет жертвы
2025-11-03T09:15+0300
2025-11-03T09:15+0300
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Искусственный интеллект помогает мошенникам составить психологический портрет жертвы, а также дает инструкции для ведения разговора - эволюция подходов и уровень подготовки преступников ведут к росту числа обманутых людей, таким мнением с РИА Новости поделилась GR-директор компании "Код Безопасности" Александра Шмигирилова. "Раньше для составления портрета жертвы мошенникам требовалось время на изучение соцсетей. Сегодня же ИИ по грамотному промту (запросу - ред.) за минуты анализирует массив открытых данных, рисует психологический портрет и выдает точные инструкции для ведения разговора с потенциальной жертвой. В результате количество обманутых людей растет именно из-за эволюции подходов и уровня подготовки преступников", - сказала Шмигирилова. Кроме этого, тотальная цифровизация услуг также играет на руку злоумышленникам: если они получат доступ к одному инструменту на телефоне, то могут дальше завладеть остальной информацией и создать "цифрового двойника". Мошенники стараются использовать все технологические новинки - в то время, как пользователи могут потерять бдительность, отметила эксперт. Использование новых технологий или ранее неизвестных методов социальной инженерии усложняет выявление обмана. И это, добавила Шмигирилова, облегчает задачу для выманивания денег и данных. "К сожалению, мошенничество – это реальность, которая всегда будет с нами. Если мошенники не будут наиболее продвинутыми в технологическом плане, они не достигнут своей цели. Однако только от нашей осознанности и осторожности зависит итог их усилий. Активная бдительность каждого пользователя существенно снижает вероятность стать жертвой", – заключила Шмигирилова.
общество
09:15 03.11.2025
 
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Искусственный интеллект помогает мошенникам составить психологический портрет жертвы, а также дает инструкции для ведения разговора - эволюция подходов и уровень подготовки преступников ведут к росту числа обманутых людей, таким мнением с РИА Новости поделилась GR-директор компании "Код Безопасности" Александра Шмигирилова.
"Раньше для составления портрета жертвы мошенникам требовалось время на изучение соцсетей. Сегодня же ИИ по грамотному промту (запросу - ред.) за минуты анализирует массив открытых данных, рисует психологический портрет и выдает точные инструкции для ведения разговора с потенциальной жертвой. В результате количество обманутых людей растет именно из-за эволюции подходов и уровня подготовки преступников", - сказала Шмигирилова.
Кроме этого, тотальная цифровизация услуг также играет на руку злоумышленникам: если они получат доступ к одному инструменту на телефоне, то могут дальше завладеть остальной информацией и создать "цифрового двойника". Мошенники стараются использовать все технологические новинки - в то время, как пользователи могут потерять бдительность, отметила эксперт.
Использование новых технологий или ранее неизвестных методов социальной инженерии усложняет выявление обмана. И это, добавила Шмигирилова, облегчает задачу для выманивания денег и данных.
"К сожалению, мошенничество – это реальность, которая всегда будет с нами. Если мошенники не будут наиболее продвинутыми в технологическом плане, они не достигнут своей цели. Однако только от нашей осознанности и осторожности зависит итог их усилий. Активная бдительность каждого пользователя существенно снижает вероятность стать жертвой", – заключила Шмигирилова.
Заголовок открываемого материала