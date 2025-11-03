https://1prime.ru/20251103/ii--864178822.html
Эксперт: ИИ помогает мошенникам составить психологический портрет жертвы
Эксперт: ИИ помогает мошенникам составить психологический портрет жертвы - 03.11.2025, ПРАЙМ
Эксперт: ИИ помогает мошенникам составить психологический портрет жертвы
Искусственный интеллект помогает мошенникам составить психологический портрет жертвы, а также дает инструкции для ведения разговора - эволюция подходов и... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T09:15+0300
2025-11-03T09:15+0300
2025-11-03T09:15+0300
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861252766_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2ca1684baabb47ba6d8963be4fe4d5f4.jpg
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Искусственный интеллект помогает мошенникам составить психологический портрет жертвы, а также дает инструкции для ведения разговора - эволюция подходов и уровень подготовки преступников ведут к росту числа обманутых людей, таким мнением с РИА Новости поделилась GR-директор компании "Код Безопасности" Александра Шмигирилова. "Раньше для составления портрета жертвы мошенникам требовалось время на изучение соцсетей. Сегодня же ИИ по грамотному промту (запросу - ред.) за минуты анализирует массив открытых данных, рисует психологический портрет и выдает точные инструкции для ведения разговора с потенциальной жертвой. В результате количество обманутых людей растет именно из-за эволюции подходов и уровня подготовки преступников", - сказала Шмигирилова. Кроме этого, тотальная цифровизация услуг также играет на руку злоумышленникам: если они получат доступ к одному инструменту на телефоне, то могут дальше завладеть остальной информацией и создать "цифрового двойника". Мошенники стараются использовать все технологические новинки - в то время, как пользователи могут потерять бдительность, отметила эксперт. Использование новых технологий или ранее неизвестных методов социальной инженерии усложняет выявление обмана. И это, добавила Шмигирилова, облегчает задачу для выманивания денег и данных. "К сожалению, мошенничество – это реальность, которая всегда будет с нами. Если мошенники не будут наиболее продвинутыми в технологическом плане, они не достигнут своей цели. Однако только от нашей осознанности и осторожности зависит итог их усилий. Активная бдительность каждого пользователя существенно снижает вероятность стать жертвой", – заключила Шмигирилова.
https://1prime.ru/20251028/mvd--864006115.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861252766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_00ac222cdb58d706a962d0ae21482648.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Эксперт: ИИ помогает мошенникам составить психологический портрет жертвы
"Код Безопасности": ИИ помогает мошенникам составить психологический портрет жертвы
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Искусственный интеллект помогает мошенникам составить психологический портрет жертвы, а также дает инструкции для ведения разговора - эволюция подходов и уровень подготовки преступников ведут к росту числа обманутых людей, таким мнением с РИА Новости поделилась GR-директор компании "Код Безопасности" Александра Шмигирилова.
"Раньше для составления портрета жертвы мошенникам требовалось время на изучение соцсетей. Сегодня же ИИ по грамотному промту (запросу - ред.) за минуты анализирует массив открытых данных, рисует психологический портрет и выдает точные инструкции для ведения разговора с потенциальной жертвой. В результате количество обманутых людей растет именно из-за эволюции подходов и уровня подготовки преступников", - сказала Шмигирилова.
Кроме этого, тотальная цифровизация услуг также играет на руку злоумышленникам: если они получат доступ к одному инструменту на телефоне, то могут дальше завладеть остальной информацией и создать "цифрового двойника". Мошенники стараются использовать все технологические новинки - в то время, как пользователи могут потерять бдительность, отметила эксперт.
Использование новых технологий или ранее неизвестных методов социальной инженерии усложняет выявление обмана. И это, добавила Шмигирилова, облегчает задачу для выманивания денег и данных.
"К сожалению, мошенничество – это реальность, которая всегда будет с нами. Если мошенники не будут наиболее продвинутыми в технологическом плане, они не достигнут своей цели. Однако только от нашей осознанности и осторожности зависит итог их усилий. Активная бдительность каждого пользователя существенно снижает вероятность стать жертвой", – заключила Шмигирилова.
В МВД рассказали, как мошенники обманывают в черную пятницу