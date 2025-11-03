https://1prime.ru/20251103/indeks-864187202.html
Индекс деловой активности в промышленности США в октябре снизился
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре снизился до 48,7% с уровня сентября в 49,1%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, наоборот, ожидали роста показателя - до 49,5%. При этом индекс занятости в промышленности страны в октябре увеличился, до 46%, с 45,3% месяцем ранее, а индекс цен - опустился до 58% с 61,9% в сентябре. Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.
