Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР растут после публикации внутренней статистики - 03.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251103/indeksy-864179298.html
Фондовые индексы АТР растут после публикации внутренней статистики
Фондовые индексы АТР растут после публикации внутренней статистики - 03.11.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР растут после публикации внутренней статистики
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром преимущественно растут после выхода статистических показателей по... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T09:34+0300
2025-11-03T09:34+0300
рынок
торги
индексы
южная корея
австралия
китай
hang seng index
kospi
shenzhen composite
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f985ac6f50711927891321b69914b394.jpg
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром преимущественно растут после выхода статистических показателей по промышленному сектору Австралии, Китая и Южной Кореи, торги в Японии закрыты в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,05% - до 3 956,72 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,61%, до 2 494,29 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,53%, до 26 044 пунктов. Австралийский S&amp;P/ASX 200 увеличивался на 0,11%, до 8 891,8 пункта, южнокорейский KOSPI - на 2,37%,до 4 205,05 пункта, ранее в ходе торгов индекс достиг рекордного значения в 4 216,93 пункта. В понедельник рынки в Японии закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 вырос на 2,12%, до 52 411,34 пункта. Инвесторы оценивают вышедшую статистику по промышленности стран. Индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая, по версии RatingDog (ранее Caixin), в октябре снизился до 50,6 пункта с 51,2 пункта в сентябре при прогнозе в пункта. PMI промышленного сектора Австралии, по окончательным данным, в октябре упал до 49,7 пункта с 51,4 пункта в сентябре, что совпало с предварительной оценкой. Аналогичные данные вышли по промышленному сектору Южной Кореи. Так, окончательная оценка PMI промышленности Южной Кореи опустилась до 49,4 пункта в октябре с сентябрьских 50,7 пункта.
https://1prime.ru/20251103/aktsii-864178055.html
южная корея
австралия
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b66cd25127fbad4f643627c4174dac53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, южная корея, австралия, китай, hang seng index, kospi, shenzhen composite
Рынок, Торги, Индексы, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, АВСТРАЛИЯ, КИТАЙ, Hang Seng Index, KOSPI, Shenzhen Composite
09:34 03.11.2025
 
Фондовые индексы АТР растут после публикации внутренней статистики

Фондовые индексы АТР в основном растут после публикации внутренней статистики

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром преимущественно растут после выхода статистических показателей по промышленному сектору Австралии, Китая и Южной Кореи, торги в Японии закрыты в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,05% - до 3 956,72 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,61%, до 2 494,29 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,53%, до 26 044 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,11%, до 8 891,8 пункта, южнокорейский KOSPI - на 2,37%,до 4 205,05 пункта, ранее в ходе торгов индекс достиг рекордного значения в 4 216,93 пункта.
В понедельник рынки в Японии закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 вырос на 2,12%, до 52 411,34 пункта.
Инвесторы оценивают вышедшую статистику по промышленности стран. Индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая, по версии RatingDog (ранее Caixin), в октябре снизился до 50,6 пункта с 51,2 пункта в сентябре при прогнозе в пункта.
PMI промышленного сектора Австралии, по окончательным данным, в октябре упал до 49,7 пункта с 51,4 пункта в сентябре, что совпало с предварительной оценкой.
Аналогичные данные вышли по промышленному сектору Южной Кореи. Так, окончательная оценка PMI промышленности Южной Кореи опустилась до 49,4 пункта в октябре с сентябрьских 50,7 пункта.
Котировки, сток
Российский рынок акций растет на старте торгов на 0,27 процента
08:30
 
РынокТоргиИндексыЮЖНАЯ КОРЕЯАВСТРАЛИЯКИТАЙHang Seng IndexKOSPIShenzhen Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала