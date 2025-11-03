https://1prime.ru/20251103/indeksy-864179298.html

Фондовые индексы АТР растут после публикации внутренней статистики

Фондовые индексы АТР растут после публикации внутренней статистики

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром преимущественно растут после выхода статистических показателей по промышленному сектору Австралии, Китая и Южной Кореи, торги в Японии закрыты в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,05% - до 3 956,72 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,61%, до 2 494,29 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,53%, до 26 044 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,11%, до 8 891,8 пункта, южнокорейский KOSPI - на 2,37%,до 4 205,05 пункта, ранее в ходе торгов индекс достиг рекордного значения в 4 216,93 пункта. В понедельник рынки в Японии закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 вырос на 2,12%, до 52 411,34 пункта. Инвесторы оценивают вышедшую статистику по промышленности стран. Индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая, по версии RatingDog (ранее Caixin), в октябре снизился до 50,6 пункта с 51,2 пункта в сентябре при прогнозе в пункта. PMI промышленного сектора Австралии, по окончательным данным, в октябре упал до 49,7 пункта с 51,4 пункта в сентябре, что совпало с предварительной оценкой. Аналогичные данные вышли по промышленному сектору Южной Кореи. Так, окончательная оценка PMI промышленности Южной Кореи опустилась до 49,4 пункта в октябре с сентябрьских 50,7 пункта.

