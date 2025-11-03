Иран рассмотрит вопрос возобновления переговоров по атому

https://1prime.ru/20251103/iran-864171841.html

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Тегеран рассмотрит вопрос возобновления переговоров по атому, когда США будут готовы к честному диалогу, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. "Мы готовы к справедливой сделке, однако американцы выдвигают иррациональные и чрезмерные требования... Как только они придут к тому, что готовы вести честные переговоры с равных позиций, мы рассмотрим возможность вновь начать их", - сказал Аракчи телеканалу Al Jazeera, слова министра были опубликованы в его Telegram-канале. По его словам, в новой сделке может быть применена формула, которая использовалась в 2015 году при заключении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). "Она заключалась в том, что Иран принимает меры, выстраивающие доверие по отношению к ядерной программе, в обмен на это снимаются санкции", - добавил министр. По словам Аракчи, переговоры могут быть только по ядерной тематике и не должны касаться ракетного потенциала Ирана, а также вопросов безопасности. Диалог США и Ирана при оманском посредничестве был прерван в июне после ударов Израиля, а затем и США по объектам на иранской территории. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.

