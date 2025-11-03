Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Италия представит Украине 12-й пакет военной помощи
Италия представит Украине 12-й пакет военной помощи

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Италия вскоре представит 12-й пакет военной помощи Украине, заявил глава минобороны страны Гуидо Крозетто.
"Что касается Украины, позиция Италии не меняется. Мы продолжаем помогать Украине тем, чем можем. Поэтому, вероятно, да, я подготовлю новый пакет помощи..., который представлю в ближайшее время", - заявил Крозетто журналистам.
Комментируя отправленные Киеву Германией системы Patriot, он заявил, что эта страна "имеет их и может отправить".
"Мы отправили то, что могли отправить, как вы знаете, наша помощь засекречена. Мы отправили все, что могли, не ослабляя итальянскую оборону больше, чем она уже ослаблена", - добавил он.
В конце октября агентство Блумберг передавало, что 12-й пакет будет включать боеприпасы и ракеты для системы SAMP-T. По данным агентства, пакет может быть готов уже к концу 2025 года.
Италия одобрила 11 пакетов поставок военной помощи Украине. Список поставляемых Киеву итальянских вооружений засекречен, но известно, что Италия передала Киеву две батареи ПВО Samp-T. Местные СМИ сообщали, что в последние поставки вошли боеприпасы для этих батарей, а также 400 устаревших бронетранспортеров M-113.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Рютте ожидает новые объявления стран НАТО о военной помощи Украине
15 октября, 09:36
 
