"Оружие судного дня". СМИ раскрыли, какой сигнал послал Путин Британии - 03.11.2025, ПРАЙМ
"Оружие судного дня". СМИ раскрыли, какой сигнал послал Путин Британии
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Заявление Владимира Путина о подводном аппарате "Посейдон" и атомной субмарине "Хабаровск" воспринимается как сигнал Великобритании, пишет газета Daily Mail."Владимир Путин раскрыл информацию о новой пугающей атомной подводной лодке, которая спроектирована, чтобы транспортировать оружие судного дня, способное создать радиоактивное цунами", — отмечают авторы.По данным СМИ, Россия якобы давно запугивает Великобританию ядерным подводным комплексом "Посейдон".Daily Mail напоминает, что субмарина "Хабаровск" способна нести до дюжины "смертельно опасных" комплексов "Посейдон". Особую тревогу вызывает то, что это оружие может быть запущено с неожиданного направления.В субботу в Северодвинске под руководством министра обороны Андрея Белоусова на судостроительном предприятии АО "Производственное объединение „Севмаш“" состоялась церемония спуска на воду атомной подводной лодки "Хабаровск".Владимир Путин 29 октября сообщил, что Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон". Как пояснил бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко, субмарина "Хабаровск" спроектирована специально для ядерного комплекса "Посейдон".Российский лидер неоднократно подчёркивал, что Москва не намерена нападать на страны НАТО, однако западные политики регулярно используют миф о "российской угрозе", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
в мире, великобритания, россия, владимир путин, андрей белоусов, москва, нато
В мире, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, Владимир Путин, Андрей Белоусов, МОСКВА, НАТО
22:02 03.11.2025
 
"Оружие судного дня". СМИ раскрыли, какой сигнал послал Путин Британии

Daily Mail: заявление Путина о "Хабаровске" было предупреждением для Великобритании

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Заявление Владимира Путина о подводном аппарате "Посейдон" и атомной субмарине "Хабаровск" воспринимается как сигнал Великобритании, пишет газета Daily Mail.
"Владимир Путин раскрыл информацию о новой пугающей атомной подводной лодке, которая спроектирована, чтобы транспортировать оружие судного дня, способное создать радиоактивное цунами", — отмечают авторы.
По данным СМИ, Россия якобы давно запугивает Великобританию ядерным подводным комплексом "Посейдон".
Daily Mail напоминает, что субмарина "Хабаровск" способна нести до дюжины "смертельно опасных" комплексов "Посейдон". Особую тревогу вызывает то, что это оружие может быть запущено с неожиданного направления.
В субботу в Северодвинске под руководством министра обороны Андрея Белоусова на судостроительном предприятии АО "Производственное объединение „Севмаш“" состоялась церемония спуска на воду атомной подводной лодки "Хабаровск".
Владимир Путин 29 октября сообщил, что Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон". Как пояснил бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко, субмарина "Хабаровск" спроектирована специально для ядерного комплекса "Посейдон".
Российский лидер неоднократно подчёркивал, что Москва не намерена нападать на страны НАТО, однако западные политики регулярно используют миф о "российской угрозе", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
