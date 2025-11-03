"Оружие судного дня". СМИ раскрыли, какой сигнал послал Путин Британии

https://1prime.ru/20251103/khabarovsk-864190388.html

Заявление Владимира Путина о подводном аппарате "Посейдон" и атомной субмарине "Хабаровск" воспринимается как сигнал Великобритании, пишет газета Daily Mail. | 03.11.2025, ПРАЙМ

в мире

великобритания

россия

владимир путин

андрей белоусов

москва

нато

МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Заявление Владимира Путина о подводном аппарате "Посейдон" и атомной субмарине "Хабаровск" воспринимается как сигнал Великобритании, пишет газета Daily Mail."Владимир Путин раскрыл информацию о новой пугающей атомной подводной лодке, которая спроектирована, чтобы транспортировать оружие судного дня, способное создать радиоактивное цунами", — отмечают авторы.По данным СМИ, Россия якобы давно запугивает Великобританию ядерным подводным комплексом "Посейдон".Daily Mail напоминает, что субмарина "Хабаровск" способна нести до дюжины "смертельно опасных" комплексов "Посейдон". Особую тревогу вызывает то, что это оружие может быть запущено с неожиданного направления.В субботу в Северодвинске под руководством министра обороны Андрея Белоусова на судостроительном предприятии АО "Производственное объединение „Севмаш“" состоялась церемония спуска на воду атомной подводной лодки "Хабаровск".Владимир Путин 29 октября сообщил, что Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон". Как пояснил бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко, субмарина "Хабаровск" спроектирована специально для ядерного комплекса "Посейдон".Российский лидер неоднократно подчёркивал, что Москва не намерена нападать на страны НАТО, однако западные политики регулярно используют миф о "российской угрозе", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

