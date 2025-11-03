Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США предупредили Запад после заявлений Путина о российском оружии - 03.11.2025
https://1prime.ru/20251103/khabarovsk-864190541.html
В США предупредили Запад после заявлений Путина о российском оружии
В США предупредили Запад после заявлений Путина о российском оружии - 03.11.2025, ПРАЙМ
В США предупредили Запад после заявлений Путина о российском оружии
Россия впервые получит возможность наносить ядерные удары с моря благодаря комбинации субмарины "Хабаровск" и аппаратов "Посейдон", сообщает журнал Military... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T22:05+0300
2025-11-03T22:12+0300
в мире
андрей белоусов
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Россия впервые получит возможность наносить ядерные удары с моря благодаря комбинации субмарины "Хабаровск" и аппаратов "Посейдон", сообщает журнал Military Watch Magazine."Считается, что атаки в толще Мирового океана практически невозможно перехватить — в отличие от ракет, которые запускаются с подводных лодок в воздух", — отмечает издание.Журнал подчеркивает, что комплексы "Посейдон" предназначены для подрыва боеголовок на глубине и могут создавать радиоактивное цунами, нанося массовый ущерб побережью противника.В статье отмечается, что стратегические ядерные силы России лидируют по ряду показателей, а комплекс "Посейдон" в сочетании с подлодкой "Хабаровск" является лишь одним из примеров этого превосходства.В субботу в Северодвинске на заводе "Севмаш" под руководством министра обороны Андрея Белоусова была спущена на воду АПЛ "Хабаровск".Владимир Путин 29 октября сообщил об испытаниях аппарата "Посейдон". Экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко подчеркнул, что "Хабаровск" построена именно для этого ядерного комплекса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20251103/khabarovsk-864190388.html
https://1prime.ru/20251031/poseydon-864112144.html
22:05 03.11.2025 (обновлено: 22:12 03.11.2025)
 
В США предупредили Запад после заявлений Путина о российском оружии

MWM: "Хабаровск" поможет Москве первой в мире наносить ядерные удары с моря

© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Россия впервые получит возможность наносить ядерные удары с моря благодаря комбинации субмарины "Хабаровск" и аппаратов "Посейдон", сообщает журнал Military Watch Magazine.
"Считается, что атаки в толще Мирового океана практически невозможно перехватить — в отличие от ракет, которые запускаются с подводных лодок в воздух", — отмечает издание.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
"Оружие судного дня". СМИ раскрыли, какой сигнал послал Путин Британии
22:02
Журнал подчеркивает, что комплексы "Посейдон" предназначены для подрыва боеголовок на глубине и могут создавать радиоактивное цунами, нанося массовый ущерб побережью противника.
В статье отмечается, что стратегические ядерные силы России лидируют по ряду показателей, а комплекс "Посейдон" в сочетании с подлодкой "Хабаровск" является лишь одним из примеров этого превосходства.
В субботу в Северодвинске на заводе "Севмаш" под руководством министра обороны Андрея Белоусова была спущена на воду АПЛ "Хабаровск".
Владимир Путин 29 октября сообщил об испытаниях аппарата "Посейдон". Экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко подчеркнул, что "Хабаровск" построена именно для этого ядерного комплекса.
Вид на Северный Ледовитый океан - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
"Поистине кошмарный". На Западе пришли в ужас из-за "Посейдона"
31 октября, 21:54
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреАндрей БелоусовРОССИЯВладимир Путин
 
 
