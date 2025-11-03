https://1prime.ru/20251103/khabarovsk-864190541.html

В США предупредили Запад после заявлений Путина о российском оружии

2025-11-03T22:05+0300

2025-11-03T22:05+0300

2025-11-03T22:12+0300

МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Россия впервые получит возможность наносить ядерные удары с моря благодаря комбинации субмарины "Хабаровск" и аппаратов "Посейдон", сообщает журнал Military Watch Magazine."Считается, что атаки в толще Мирового океана практически невозможно перехватить — в отличие от ракет, которые запускаются с подводных лодок в воздух", — отмечает издание.Журнал подчеркивает, что комплексы "Посейдон" предназначены для подрыва боеголовок на глубине и могут создавать радиоактивное цунами, нанося массовый ущерб побережью противника.В статье отмечается, что стратегические ядерные силы России лидируют по ряду показателей, а комплекс "Посейдон" в сочетании с подлодкой "Хабаровск" является лишь одним из примеров этого превосходства.В субботу в Северодвинске на заводе "Севмаш" под руководством министра обороны Андрея Белоусова была спущена на воду АПЛ "Хабаровск".Владимир Путин 29 октября сообщил об испытаниях аппарата "Посейдон". Экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко подчеркнул, что "Хабаровск" построена именно для этого ядерного комплекса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

