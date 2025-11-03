https://1prime.ru/20251103/kitay-864189071.html
Россия и КНР будут готовить специалистов для работ в полярных водах
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай будут готовить специалистов для полярных вод на базе отечественных университетов в области водного транспорта, сообщает Минтранс РФ. "Меморандум об этом подписали в Ханчжоу в ходе визита главы правительства РФ Михаила Мишустина в Китай. Вопросам подготовки кадров и безопасности судоходства, которые находятся в центре данного соглашения, уделяет особое внимание министр транспорта Андрей Никитин, вошедший в состав российской делегации", - говорится в сообщении министерства. Уточняется, что обучение специалистов из Китая будет осуществляться по международным стандартам на базе Морского государственного университета имени адмирала Невельского и Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Помимо теоретической подготовки, китайские моряки пройдут практическую отработку навыков на специализированных тренажерах в российских образовательных учреждениях, что обеспечит высокий уровень готовности к работе в сложных полярных условиях. "Меморандум направлен на создание условий для повышения уровня безопасности судоходства в Арктических водах, защиты жизни моряков и сохранения морской среды в особо чувствительных покрытых льдами регионах Мирового океана", - приводятся в сообщении слова главы Минтранса РФ Андрея Никитина.
