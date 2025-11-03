https://1prime.ru/20251103/konstruktsija-864173547.html

Названа самая перспективная конструкция тоннеля между Россией и США

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Самая перспективная конструкция тоннеля между Россией и США предполагает два транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, учёный Виктор Разбегин. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее сообщил о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив с помощью современных технологий компании Boring Company. По его словам, стоимость сооружения составила бы менее 8 миллиардов долларов. Дмитриев отметил, что тоннель может быть достроен менее чем за восемь лет. "Самая перспективная конструкция на данный момент – это два однопутных транспортных тоннеля и сопутствующий сервисный посередине, со сбойками между ними, которые будут использоваться для обслуживания. Но рассматриваются и другие варианты", - сказал Разбегин. Он отметил, что в проливе есть два острова, поэтому потенциальный тоннель будет состоять из трёх частей: одна маленькая между островами - 4,5 километра, и две большие, протяжённость каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля (около 51 километра). "Острова могут очень эффективно использоваться для вентиляции. Природа нам в этом смысле помогает", - добавил автор проекта. Как ранее сообщил агентству Разбегин, работа над исследованием возможных технических решений для строительства тоннеля между Чукоткой и Аляской ведется с 1990-х годов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 октября заявила, что проект строительства тоннеля между Россией и США через Берингов пролив невозможно реализовать без наличия политической воли и снятия антироссийских ограничений.

