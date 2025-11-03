https://1prime.ru/20251103/kurs-864188935.html

Курс юаня упал до 11,16 рубля

рынок

торги

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии нерабочего понедельника сильно укрепился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,16 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 14 копеек, до 11,16 рубля.

Новости

