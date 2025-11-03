Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня упал до 11,16 рубля - 03.11.2025
Курс юаня упал до 11,16 рубля
Рубль по итогам торговой сессии нерабочего понедельника сильно укрепился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,16 рубля, следует из данных... | 03.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии нерабочего понедельника сильно укрепился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,16 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 14 копеек, до 11,16 рубля.
20:39 03.11.2025
 
Курс юаня упал до 11,16 рубля

Курс юаня по итогам торговой сессии понедельника упал на Московской бирже до 11,16 рубля

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкБанкноты китайских юаней
Банкноты китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Банкноты китайских юаней. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии нерабочего понедельника сильно укрепился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,16 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 14 копеек, до 11,16 рубля.
