Депортация россиян из Латвии стала примером непродуманной националистической политики, пишет издание Mysl Polska.

МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Депортация россиян из Латвии стала примером непродуманной националистической политики, пишет издание Mysl Polska."Может ли горстка старушек, которым не удалось справиться с простым языковым экзаменом, стать реальной угрозой национальной безопасности Латвии? — ответ на этот вопрос очевиден. Вероятно, и для самих латышей", — отмечается в статье.Автор подчеркивает, что текущая политика страны делает ее население “слепым” даже к очевидным вещам: власть трактует распространение русского языка как следствие “советской оккупации”, игнорируя русскоязычное население, которое составляет около 40 % всех проживающих на территории Латвии. Особенно сильно такая политика ударяет по старшему поколению.Ранее издание Politico сообщило, что из Латвии планируют депортировать около 800 россиян из-за нарушения миграционного законодательства, включая несдачу теста по латышскому языку.В Латвии проживают около 1,8 млн человек, из которых почти 40 % — русскоязычные. При этом латышский язык используется как единственный государственный, а русский — как “язык меньшинства”. В стране принят законопроект о переводе всего образования на латышский язык в течение трех лет.Правительство Латвии с августа 2022 года разрешает продление временного вида на жительство гражданам России лишь в исключительных случаях, а постоянный — только при сдаче экзамена по латышскому А2.

