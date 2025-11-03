Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев рассказал о сотрудничестве России и КНР по строительству АЭС - 03.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251103/likhachev--864183205.html
Лихачев рассказал о сотрудничестве России и КНР по строительству АЭС
Лихачев рассказал о сотрудничестве России и КНР по строительству АЭС - 03.11.2025, ПРАЙМ
Лихачев рассказал о сотрудничестве России и КНР по строительству АЭС
Россия и Китай будут развивать строительство АЭС российского дизайна в КНР, в планах Москвы и Пекина - активное использование реакторов на быстрых нейтронах и... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T15:23+0300
2025-11-03T15:23+0300
энергетика
китай
москва
рф
алексей лихачев
михаил мишустин
госсовет
росатом
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/56/842685661_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db2141fcba93c3543660f0cb97b674f7.jpg
ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай будут развивать строительство АЭС российского дизайна в КНР, в планах Москвы и Пекина - активное использование реакторов на быстрых нейтронах и технологий замкнутого ядерного топливного цикла, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов. "Мы должны перейти в этой части (в сотрудничестве в атомной сфере - ред.) к следующему пакету двустороннего сотрудничества, включающему без сомнения и развитие строительства атомных электростанциий российского дизайна в Китае, и совместную работу над четвертым поколением атомной энергетики – это замыкание топливного цикла и более активное использование промышленных реакторов на быстрых нейтронах", - сказал Лихачев журналистам. Он отметил, что госкорпорация ставит перед собой задачу – выход на соответствующие договоренности в вопросах строительства атомных электростанций в Китае. Также, по его словам, задачи по решению взаимовыгодных вопросов. "В первую очередь – это укрепление сотрудничества в ядерном топливном цикле и, соответственно, повышение вооруженности китайской атомной энергетики с точки зрения урановой продукции", - добавил Лихачев.
https://1prime.ru/20251027/malayziya-863959482.html
китай
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/56/842685661_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_833c12988c87c329b08f23236d893b09.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, москва, рф, алексей лихачев, михаил мишустин, госсовет, росатом, россия
Энергетика, КИТАЙ, МОСКВА, РФ, Алексей Лихачев, Михаил Мишустин, Госсовет, Росатом, РОССИЯ
15:23 03.11.2025
 
Лихачев рассказал о сотрудничестве России и КНР по строительству АЭС

Лихачев: РФ и Китай будут развивать строительство АЭС российского дизайна в КНР

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев
Алексей Лихачев
Алексей Лихачев . Архивное фото
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай будут развивать строительство АЭС российского дизайна в КНР, в планах Москвы и Пекина - активное использование реакторов на быстрых нейтронах и технологий замкнутого ядерного топливного цикла, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов.
"Мы должны перейти в этой части (в сотрудничестве в атомной сфере - ред.) к следующему пакету двустороннего сотрудничества, включающему без сомнения и развитие строительства атомных электростанциий российского дизайна в Китае, и совместную работу над четвертым поколением атомной энергетики – это замыкание топливного цикла и более активное использование промышленных реакторов на быстрых нейтронах", - сказал Лихачев журналистам.
Он отметил, что госкорпорация ставит перед собой задачу – выход на соответствующие договоренности в вопросах строительства атомных электростанций в Китае. Также, по его словам, задачи по решению взаимовыгодных вопросов.
"В первую очередь – это укрепление сотрудничества в ядерном топливном цикле и, соответственно, повышение вооруженности китайской атомной энергетики с точки зрения урановой продукции", - добавил Лихачев.
Алексей Оверчук - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Оверчук рассказал о предложениях России по строительству АЭС в Малайзии
27 октября, 08:19
 
ЭнергетикаКИТАЙМОСКВАРФАлексей ЛихачевМихаил МишустинГоссоветРосатомРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала