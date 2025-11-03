Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Литва может потерять €1 млрд из-за закрытия границы с Белоруссией - 03.11.2025, ПРАЙМ
Литва может потерять €1 млрд из-за закрытия границы с Белоруссией
Литва может потерять €1 млрд из-за закрытия границы с Белоруссией - 03.11.2025, ПРАЙМ
Литва может потерять €1 млрд из-за закрытия границы с Белоруссией
Логистический сектор Литвы может потерять около одного миллиарда евро годового дохода после закрытия пропуска автотранспорта через границу с Белоруссией, заявил | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T17:38+0300
2025-11-03T17:38+0300
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Логистический сектор Литвы может потерять около одного миллиарда евро годового дохода после закрытия пропуска автотранспорта через границу с Белоруссией, заявил вице-президент Национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Литвы Linava Олег Тарасов. Ранее правительство Литвы сообщило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц. "Мы оцениваем, что логистический сектор может потерять около 1 миллиарда евро годового дохода", - приводит слова Тарасова портал LRT (Литовское радио и телевидение). По его словам, если граница не будет вскоре открыта, литовские перевозчики будут вытеснены с рынка, а соседние страны "перехватят" грузы, так как у них уже имеются более выгодные условия. В пятницу премьер-министр Белоруссии подписал постановление правительства об ограничении движения грузовых автомобилей, тягачей и прицепов (полуприцепов) с литовской регистрацией белорусско-литовским участком границы. В правительстве назвали меру вынужденным ответом на односторонние действия литовской стороны, которая неоднократно и без предварительных уведомлений закрывала пункты пропуска на белорусско-литовском участке госграницы.
17:38 03.11.2025
 
Литва может потерять €1 млрд из-за закрытия границы с Белоруссией

Логистика Литвы может терять по €1 млрд в год после закрытия границы с Белоруссией

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Логистический сектор Литвы может потерять около одного миллиарда евро годового дохода после закрытия пропуска автотранспорта через границу с Белоруссией, заявил вице-президент Национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Литвы Linava Олег Тарасов.
Ранее правительство Литвы сообщило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.
"Мы оцениваем, что логистический сектор может потерять около 1 миллиарда евро годового дохода", - приводит слова Тарасова портал LRT (Литовское радио и телевидение).
По его словам, если граница не будет вскоре открыта, литовские перевозчики будут вытеснены с рынка, а соседние страны "перехватят" грузы, так как у них уже имеются более выгодные условия.
В пятницу премьер-министр Белоруссии подписал постановление правительства об ограничении движения грузовых автомобилей, тягачей и прицепов (полуприцепов) с литовской регистрацией белорусско-литовским участком границы. В правительстве назвали меру вынужденным ответом на односторонние действия литовской стороны, которая неоднократно и без предварительных уведомлений закрывала пункты пропуска на белорусско-литовском участке госграницы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Лукашенко резко ответил на требования извиниться перед Литвой
31 октября, 22:52
 
БизнесМировая экономикаБЕЛОРУССИЯЛИТВА
 
 
