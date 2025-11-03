https://1prime.ru/20251103/london-864180510.html

Politico: торгпред США посетит Лондон, чтобы обсудить пошлины

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир посетит Лондон 24 ноября, чтобы обсудить пошлины, Великобритания сделает акцент на фармацевтические товары и виски, сообщила газета Politico. Ранее президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что с 1 октября 2025 года США вводят пошлину в размере 100% на любые брендированные или запатентованные фармацевтические препараты, если компания не имеет или строит свой фармацевтический завод в Америке. "Торговый представитель США Джеймисон Грир посетит Лондон 24 ноября, так как Великобритания ищет способы добиться больше уступок на торговых переговорах с Вашингтоном", - говорится в сообщении. По данным издания, главными приоритетами для Лондона на встрече с Вашингтоном будут пошлины на виски и фармацевтические препараты. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. Япония, Южная Корея, Филиппины, Вьетнам, Пакистан, Индонезия, Великобритания, Европейский союз, Таиланд и Камбоджа уже договорились с Вашингтоном о новых условиях для торговых отношений.

