Politico: торгпред США посетит Лондон, чтобы обсудить пошлины
Politico: торгпред США Грир посетит Лондон, чтобы обсудить пошлины
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир посетит Лондон 24 ноября, чтобы обсудить пошлины, Великобритания сделает акцент на фармацевтические товары и виски, сообщила газета Politico.
Ранее президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что с 1 октября 2025 года США вводят пошлину в размере 100% на любые брендированные или запатентованные фармацевтические препараты, если компания не имеет или строит свой фармацевтический завод в Америке.
"Торговый представитель США Джеймисон Грир посетит Лондон 24 ноября, так как Великобритания ищет способы добиться больше уступок на торговых переговорах с Вашингтоном", - говорится в сообщении.
По данным издания, главными приоритетами для Лондона на встрече с Вашингтоном будут пошлины на виски и фармацевтические препараты.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Япония, Южная Корея, Филиппины, Вьетнам, Пакистан, Индонезия, Великобритания, Европейский союз, Таиланд и Камбоджа уже договорились с Вашингтоном о новых условиях для торговых отношений.