Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Politico: торгпред США посетит Лондон, чтобы обсудить пошлины - 03.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251103/london-864180510.html
Politico: торгпред США посетит Лондон, чтобы обсудить пошлины
Politico: торгпред США посетит Лондон, чтобы обсудить пошлины - 03.11.2025, ПРАЙМ
Politico: торгпред США посетит Лондон, чтобы обсудить пошлины
Торговый представитель США Джеймисон Грир посетит Лондон 24 ноября, чтобы обсудить пошлины, Великобритания сделает акцент на фармацевтические товары и виски,... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T10:50+0300
2025-11-03T10:50+0300
экономика
мировая экономика
politico
дональд трамп
сша
лондон
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/82738/85/827388553_0:49:4320:2479_1920x0_80_0_0_f40b0ac96a3ba3de9871af17b901e998.jpg
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир посетит Лондон 24 ноября, чтобы обсудить пошлины, Великобритания сделает акцент на фармацевтические товары и виски, сообщила газета Politico. Ранее президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что с 1 октября 2025 года США вводят пошлину в размере 100% на любые брендированные или запатентованные фармацевтические препараты, если компания не имеет или строит свой фармацевтический завод в Америке. "Торговый представитель США Джеймисон Грир посетит Лондон 24 ноября, так как Великобритания ищет способы добиться больше уступок на торговых переговорах с Вашингтоном", - говорится в сообщении. По данным издания, главными приоритетами для Лондона на встрече с Вашингтоном будут пошлины на виски и фармацевтические препараты. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. Япония, Южная Корея, Филиппины, Вьетнам, Пакистан, Индонезия, Великобритания, Европейский союз, Таиланд и Камбоджа уже договорились с Вашингтоном о новых условиях для торговых отношений.
https://1prime.ru/20251102/ssha-864165425.html
сша
лондон
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82738/85/827388553_0:0:4320:3240_1920x0_80_0_0_819cd411e4b6e2486b48560ea2063f5f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, politico, дональд трамп, сша, лондон, великобритания
Экономика, Мировая экономика, Politico, Дональд Трамп, США, ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
10:50 03.11.2025
 
Politico: торгпред США посетит Лондон, чтобы обсудить пошлины

Politico: торгпред США Грир посетит Лондон, чтобы обсудить пошлины

© РИА Новости . Денис ВорошиловЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости . Денис Ворошилов
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир посетит Лондон 24 ноября, чтобы обсудить пошлины, Великобритания сделает акцент на фармацевтические товары и виски, сообщила газета Politico.
Ранее президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что с 1 октября 2025 года США вводят пошлину в размере 100% на любые брендированные или запатентованные фармацевтические препараты, если компания не имеет или строит свой фармацевтический завод в Америке.
"Торговый представитель США Джеймисон Грир посетит Лондон 24 ноября, так как Великобритания ищет способы добиться больше уступок на торговых переговорах с Вашингтоном", - говорится в сообщении.
По данным издания, главными приоритетами для Лондона на встрече с Вашингтоном будут пошлины на виски и фармацевтические препараты.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Япония, Южная Корея, Филиппины, Вьетнам, Пакистан, Индонезия, Великобритания, Европейский союз, Таиланд и Камбоджа уже договорились с Вашингтоном о новых условиях для торговых отношений.
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
В Белом доме работают над планом на случай отмены судом торговых пошлин
Вчера, 19:14
 
ЭкономикаМировая экономикаPoliticoДональд ТрампСШАЛОНДОНВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала