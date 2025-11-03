https://1prime.ru/20251103/med-864178317.html
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Стоимость меди слабо растет в понедельник на оценках макростатистических данных по крупнейшему импортеру и потребителю этого металла - Китаю, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.14 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex увеличивался на 0,01%, до 5,0895 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 0,27%, до 10 887,5 доллара, алюминия - увеличилась на 0,72%, до 2 884 долларов, стоимость цинка выросла на 0,59%, до 3 055,5 доллара. Инвесторы оценивают вышедшую статистику по промышленности Поднебесной. Индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая, по версии RatingDog (ранее Caixin), в октябре снизился до 50,6 пункта с 51,2 пункта в сентябре при прогнозе в пункта. Китай - крупнейший импортер и потребитель меди, поэтому инвесторы следят за сведениями относительно экономики страны, которые могут оказать влияние на котировки металла.
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Стоимость меди слабо растет в понедельник на оценках макростатистических данных по крупнейшему импортеру и потребителю этого металла - Китаю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.14 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex
увеличивался на 0,01%, до 5,0895 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 0,27%, до 10 887,5 доллара, алюминия - увеличилась на 0,72%, до 2 884 долларов, стоимость цинка выросла на 0,59%, до 3 055,5 доллара.
Инвесторы оценивают вышедшую статистику по промышленности Поднебесной. Индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая
, по версии RatingDog (ранее Caixin), в октябре снизился до 50,6 пункта с 51,2 пункта в сентябре при прогнозе в пункта.
Китай - крупнейший импортер и потребитель меди, поэтому инвесторы следят за сведениями относительно экономики страны, которые могут оказать влияние на котировки металла.
