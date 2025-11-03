https://1prime.ru/20251103/mishustin--864181202.html

Мишустин надеется на рост туристических обменов между Россией и Китаем

ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин надеется, что объем туристических обменов между Россией и Китаем вырастет по сравнению с 2024 годом на фоне отмены китайских виз для россиян. Об этом он сообщил, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран. "Растет интерес российского и китайского народов к истории и традициям друг друга. Рассчитываем превысить прошлогодние показатели туристических обменов", - сказал он. "Этому способствует переход на безвизовый режим въезда для россиян в Китай", - добавил Мишустин.

