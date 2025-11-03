https://1prime.ru/20251103/mishustin--864181202.html
Мишустин надеется на рост туристических обменов между Россией и Китаем
Мишустин надеется на рост туристических обменов между Россией и Китаем - 03.11.2025, ПРАЙМ
Мишустин надеется на рост туристических обменов между Россией и Китаем
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин надеется, что объем туристических обменов между Россией и Китаем вырастет по сравнению с 2024 годом на фоне отмены китайских... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T11:46+0300
2025-11-03T11:46+0300
2025-11-03T11:46+0300
экономика
туризм
россия
бизнес
китай
рф
михаил мишустин
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg
ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин надеется, что объем туристических обменов между Россией и Китаем вырастет по сравнению с 2024 годом на фоне отмены китайских виз для россиян. Об этом он сообщил, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран. "Растет интерес российского и китайского народов к истории и традициям друг друга. Рассчитываем превысить прошлогодние показатели туристических обменов", - сказал он. "Этому способствует переход на безвизовый режим въезда для россиян в Китай", - добавил Мишустин.
https://1prime.ru/20251102/kitay-864156091.html
китай
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_82e776915589cd00ff33b66ca8a3c99a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, бизнес, китай, рф, михаил мишустин, мировая экономика
Экономика, Туризм, РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, РФ, Михаил Мишустин, Мировая экономика
Мишустин надеется на рост туристических обменов между Россией и Китаем
Мишустин выразил надежду на рост туристических обменов между Россией и Китаем