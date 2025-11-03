https://1prime.ru/20251103/mishustin--864181876.html

Мишустин оценил долю доллара и евро в расчетах России и Китая

Мишустин оценил долю доллара и евро в расчетах России и Китая

ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - ПРАЙМ. Торговые расчеты, которые Россия и Китай проводят в долларах и евро, снизились до минимального уровня, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран. "Китай является для России крупнейшим внешнеэкономическим партнером. Причем доля доллара и евро в торговых расчетах уже опустилась до уровня статистической погрешности", - сказал он.

