https://1prime.ru/20251103/mishustin--864181876.html
Мишустин оценил долю доллара и евро в расчетах России и Китая
Мишустин оценил долю доллара и евро в расчетах России и Китая - 03.11.2025, ПРАЙМ
Мишустин оценил долю доллара и евро в расчетах России и Китая
Торговые расчеты, которые Россия и Китай проводят в долларах и евро, снизились до минимального уровня, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин, выступая на 30-й... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T13:00+0300
2025-11-03T13:00+0300
2025-11-03T13:00+0300
экономика
россия
китай
рф
михаил мишустин
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg
ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - ПРАЙМ. Торговые расчеты, которые Россия и Китай проводят в долларах и евро, снизились до минимального уровня, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран. "Китай является для России крупнейшим внешнеэкономическим партнером. Причем доля доллара и евро в торговых расчетах уже опустилась до уровня статистической погрешности", - сказал он.
https://1prime.ru/20251103/mishustin-864180691.html
китай
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_82e776915589cd00ff33b66ca8a3c99a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, рф, михаил мишустин, мировая экономика
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Михаил Мишустин, Мировая экономика
Мишустин оценил долю доллара и евро в расчетах России и Китая
Мишустин: доля доллара и евро в расчетах РФ и КНР опустилась до уровня статпогрешности