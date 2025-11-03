https://1prime.ru/20251103/mishustin-864171653.html
Мишустин посетит с визитом Китай
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 3-4 ноября посетит с визитом Китай.
В рамках своего визита в городе Ханчжоу в понедельник, 3 ноября, Мишустин вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цян примет участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая. В ходе предстоящих контактов стороны планируют рассмотреть актуальные вопросы укрепления российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. По итогам встречи состоится подписание Совместного коммюнике и ряда российско-китайских документов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле придают большое значение этому визиту. Он отметил, что лидеры стран находятся в постоянном контакте, прямом или опосредованном, и добавил, что Москва рассчитывает, что премьер-министра примет председатель КНР Си Цзиньпин.
РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ И УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
Основное внимание на предстоящих переговорах премьер-министра планируется уделить вопросам развития торгово-экономического сотрудничества, развитию логистической взаимосвязанности и промышленной кооперации, укреплению энергетического партнёрства, расширению сотрудничества в сферах высоких технологий и сельского хозяйства.
Как отметили в аппарате правительства, важную роль в продвижении всего комплекса российско-китайского сотрудничества играет механизм регулярных встреч глав правительств России и Китая. Предыдущая, 29-я регулярная встреча глав правительств состоялась 21 августа 2024 года в Москве.
Кроме того, в российском кабмине подчеркивали, что торгово-экономическое сотрудничество России и Китая, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, активно развивается. Так, Китай является ведущим торговым партнером России, увеличиваются объемы двусторонних инвестиций, осуществляется взаимодействие профильных ведомств по увеличению товарооборота продукции АПК. В контексте последнего РФ и Китай продолжают совместную работу по расширению номенклатуры экспорта животноводческой и рыбной продукции.
ЭНЕРГЕТИКА И ТРАНСПОРТ
Также приоритетное внимание в ходе предстоящих контактов будет уделено вопросам углубления стратегического партнерства в энергетической сфере. Как отметили в кабмине, Россия занимает первое место по поставкам нефти на китайский рынок, в текущем году – стала лидером по поставкам природного газа благодаря выводу на контрактную мощность газопровода "Сила Сибири". Достигнуты договорённости о строительстве трубопровода "Сила Сибири – 2", который станет одним из крупнейших газовых проектов в истории.
Кроме того, продолжается реализация совместных проектов в области мирного атома, включая сооружение энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу".
Помимо этого, страны отмечают поступательное развитие двусторонней кооперация в сфере транспорта. Увеличивается объем железнодорожных и автомобильных перевозок. Для повышения пропускной способности и расширения номенклатуры товаров проводятся работы по реконструкции пунктов пропуска на российско-китайской границе. Благодаря соответствующим договоренностям упрощен порядок прохождения визовых формальностей для водителей грузовиков.
Также страны продолжают реализацию совместных программ сотрудничества и "дорожных карт" в технологической сфере, в области исследования космоса и спутниковой навигации. Как подчеркнули в кабмине, российская сторона приветствует наращивание сотрудничества в области ИКТ и искусственного интеллекта.
КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ, НАУКА
В ходе предстоящих переговоров приоритетное внимание стороны уделят и вопросам сотрудничества в сфере образования, науки и культуры. В 2024-2025 годах страны провели Годы культуры России и Китая. Как рассказали в правительстве РФ, с российской стороны было организовано более 170 культурных акций. Также страны углубляют диалог в научно-технической и инновационной областях, включая фундаментальные исследования, активная работа ведется профильными ведомствами в области кинематографии.
Также Москва и Пекин отмечают динамичный рост показателей в туристическом секторе. По данным российского кабмина, в 2024 году взаимный турпоток достиг 2,8 миллиона человек, высокие темпы прироста сохраняются в текущем году.
Кроме того, в повестке российско-китайских отношений актуален визовый вопрос. С 15 сентября Китай ввел безвизовый режим для граждан РФ. Теперь россияне с обычным загранпаспортом теперь посещать страну без оформления визы сроком до 30 дней. Мера носит пробный характер и будет действовать по 14 сентября 2026 года. В Пекине уточняли, что россияне могут приехать в Китай без визы с целью бизнеса, туризма, посещения родственников и друзей или обмена визитами.
В свою очередь, Путин в сентябре заявлял, что Россия также введет безвизовый режим для граждан КНР.
Мишустин примет участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая
