https://1prime.ru/20251103/mishustin-864180691.html

Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне, заявил Мишустин

Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне, заявил Мишустин - 03.11.2025, ПРАЙМ

Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне, заявил Мишустин

Отношения России и Китая продолжают развиваться, несмотря на западные санкции, и находятся на самом высоком уровне за всю историю, заявил премьер-министр РФ... | 03.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-03T11:02+0300

2025-11-03T11:02+0300

2025-11-03T11:02+0300

россия

китай

рф

михаил мишустин

госсовет

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg

ХАНЧЖОУ, 3 ноя - ПРАЙМ. Отношения России и Китая продолжают развиваться, несмотря на западные санкции, и находятся на самом высоком уровне за всю историю, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю и продолжают динамично развиваться по всем направлениям, несмотря на различные препятствия и незаконные санкции Запада", - сказал Мишустин в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в узком составе."Сегодня мы проводим юбилейную встречу, 30-ю встречу глав правительств РФ и Китая. Наш формат обеспечивает эффективную координацию всех органов исполнительной власти в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - отметил он.Мишустин добавил, что текущий год проходит под знаком 80-летия Великой Победы над германским нацизмом и японским милитаризмом."Совместное участие президента Владимира Владимировича Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в торжественных мероприятиях в Москве и Пекине стало новым подтверждением искренней дружбы российского и китайского народов", - сказал глава российского кабинета министров.Он отметил, что правительства РФ и КНР обеспечивают выполнение всех задач, утвержденных лидерами двух стран, по развитию многопланового сотрудничества."Обеспечиваем качество взаимной торговли за счет диверсификации структуры товарооборота, формируем комфортные условия для работы предпринимателей на рынках России и Китая", - сказал Мишустин.Он заявил, что особое внимание уделяется расширению инвестиционного взаимодействия. "У нас первого декабря вступит в силу межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиции, которое было подписано в ходе российско-китайского саммита 8 мая в Москве, оно будет стимулировать создание новых совместных предприятий с участием российских и китайских инвесторов на основе взаимной выгоды и учета интересов друг друга", - рассказал премьер-министр РФ.Он отметил взаимодействие России и Китая в других сферах. По словам премьер-министра РФ, сотрудничество в сфере энергетики приобрело стратегический характер, оно охватывает нефтяную, газовую, угольную, атомную составляющие. В промышленности создаются новые совместные производства и технологические альянсы. В области транспорта увеличен объём грузоперевозок и развивается трансграничная инфраструктура, открываются новые маршруты для воздушного авиасообщения. Кооперация в сельском хозяйстве укрепляет продовольственную безопасность обеих стран."Особую роль играют и наши гуманитарные связи. Именно они укрепляют наши прочные основы российско-китайского добрососедства и партнерство", - сказал Мишустин.Он напомнил, что завершаются перекрестные годы культуры, в рамках которых прошли сотни совместных мероприятий. "Мы ими дорожим и передадим будущим поколениям все лучшее, что в том числе создавалось нашими отцами", - заявил Мишустин.

https://1prime.ru/20251102/kitay-864156091.html

китай

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, рф, михаил мишустин, госсовет