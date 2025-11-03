https://1prime.ru/20251103/mishustin-864181465.html

Мишустин: Россия работает над ответной отменой виз для туристов из Китая

ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - ПРАЙМ. Россия работает над ответной отменой виз для туристов из Китая, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран. "По поручению Владимира Владимировича Путина мы прорабатываем аналогичные решения (по отмене виз) для граждан КНР", - сообщил российский премьер.

