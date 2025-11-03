https://1prime.ru/20251103/mishustin-864181465.html
Мишустин: Россия работает над ответной отменой виз для туристов из Китая
Мишустин: Россия работает над ответной отменой виз для туристов из Китая - 03.11.2025, ПРАЙМ
Мишустин: Россия работает над ответной отменой виз для туристов из Китая
Россия работает над ответной отменой виз для туристов из Китая, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T12:15+0300
2025-11-03T12:15+0300
2025-11-03T12:15+0300
экономика
туризм
бизнес
россия
китай
рф
михаил мишустин
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83080/22/830802244_0:0:2821:1588_1920x0_80_0_0_725e45ad1d26f238d0fc4badc02628a9.jpg
ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - ПРАЙМ. Россия работает над ответной отменой виз для туристов из Китая, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран. "По поручению Владимира Владимировича Путина мы прорабатываем аналогичные решения (по отмене виз) для граждан КНР", - сообщил российский премьер.
https://1prime.ru/20251103/mishustin--864181202.html
китай
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83080/22/830802244_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_b42aa90e6d1069900515526f793f77a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, китай, рф, михаил мишустин, мировая экономика
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Михаил Мишустин, Мировая экономика
Мишустин: Россия работает над ответной отменой виз для туристов из Китая
Михаил Мишустин: Россия работает над ответной отменой виз для туристов из Китая