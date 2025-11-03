Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономическое сотрудничество России и Китая укрепляется, заявил Мишустин - 03.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251103/mishustin-864181736.html
Экономическое сотрудничество России и Китая укрепляется, заявил Мишустин
Экономическое сотрудничество России и Китая укрепляется, заявил Мишустин - 03.11.2025, ПРАЙМ
Экономическое сотрудничество России и Китая укрепляется, заявил Мишустин
Экономическое сотрудничество России и Китая укрепляется, несмотря на неустойчивость в мире, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на 30-й регулярной... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T12:41+0300
2025-11-03T12:41+0300
экономика
китай
москва
пекин
михаил мишустин
си цзиньпин
россия
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859593797_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_14202e0ff9fce78857a0a3f6b9253d89.jpg
ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - ПРАЙМ. Экономическое сотрудничество России и Китая укрепляется, несмотря на неустойчивость в мире, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран. "Несмотря на турбулентность в глобальной политике и мировой экономике, сотрудничество России и Китая укрепляется. Мы запускаем новые масштабные проекты. Среди них - освоение месторождений нефти и газа, производство высокотехнологичного оборудования, кооперация в сфере энергетики, мирного атома, исследования космоса и Луны, реализуем совместные программы в авиа- и автомобилестроении, развиваем транспортные коридоры, работаем в экстремальных условиях Арктики", - сказал Мишустин. Российский премьер отметил уникальность работающего на протяжении 30 лет формата встречи глав правительств. По его мнению, он говорит о постоянстве, надежности и стабильности российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. "Как подчеркивал президент Владимир Владимирович Путин, у Москвы и Пекина широкая общность интересов и схожие взгляды на принципиальные вопросы", - напомнил глава российского кабмина. Российский премьер процитировал китайскую поговорку, которая гласит: "Взаимное доверие - краеугольный камень дружбы". "Именно оно, равно как и понимание общих интересов, желание вместе двигаться вперед, помогают нам эффективно решать долгосрочные задачи, поставленные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Уверен, что, действуя плечом к плечу, мы справимся со всеми вызовами", - подытожил он.
https://1prime.ru/20251103/mishustin--864181202.html
китай
москва
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859593797_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4cf7c8bc6cdcee9a13119069064f9339.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, москва, пекин, михаил мишустин, си цзиньпин, россия, мировая экономика
Экономика, КИТАЙ, МОСКВА, Пекин, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин, РОССИЯ, Мировая экономика
12:41 03.11.2025
 
Экономическое сотрудничество России и Китая укрепляется, заявил Мишустин

Мишустин: экономсотрудничество РФ и Китая укрепляется, несмотря на турбулентность в мире

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - ПРАЙМ. Экономическое сотрудничество России и Китая укрепляется, несмотря на неустойчивость в мире, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.
"Несмотря на турбулентность в глобальной политике и мировой экономике, сотрудничество России и Китая укрепляется. Мы запускаем новые масштабные проекты. Среди них - освоение месторождений нефти и газа, производство высокотехнологичного оборудования, кооперация в сфере энергетики, мирного атома, исследования космоса и Луны, реализуем совместные программы в авиа- и автомобилестроении, развиваем транспортные коридоры, работаем в экстремальных условиях Арктики", - сказал Мишустин.
Российский премьер отметил уникальность работающего на протяжении 30 лет формата встречи глав правительств. По его мнению, он говорит о постоянстве, надежности и стабильности российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. "Как подчеркивал президент Владимир Владимирович Путин, у Москвы и Пекина широкая общность интересов и схожие взгляды на принципиальные вопросы", - напомнил глава российского кабмина.
Российский премьер процитировал китайскую поговорку, которая гласит: "Взаимное доверие - краеугольный камень дружбы". "Именно оно, равно как и понимание общих интересов, желание вместе двигаться вперед, помогают нам эффективно решать долгосрочные задачи, поставленные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Уверен, что, действуя плечом к плечу, мы справимся со всеми вызовами", - подытожил он.
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Мишустин надеется на рост туристических обменов между Россией и Китаем
11:46
 
ЭкономикаКИТАЙМОСКВАПекинМихаил МишустинСи ЦзиньпинРОССИЯМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала