https://1prime.ru/20251103/mishustin-864181736.html

Экономическое сотрудничество России и Китая укрепляется, заявил Мишустин

Экономическое сотрудничество России и Китая укрепляется, заявил Мишустин - 03.11.2025, ПРАЙМ

Экономическое сотрудничество России и Китая укрепляется, заявил Мишустин

Экономическое сотрудничество России и Китая укрепляется, несмотря на неустойчивость в мире, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на 30-й регулярной... | 03.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-03T12:41+0300

2025-11-03T12:41+0300

2025-11-03T12:41+0300

экономика

китай

москва

пекин

михаил мишустин

си цзиньпин

россия

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859593797_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_14202e0ff9fce78857a0a3f6b9253d89.jpg

ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - ПРАЙМ. Экономическое сотрудничество России и Китая укрепляется, несмотря на неустойчивость в мире, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран. "Несмотря на турбулентность в глобальной политике и мировой экономике, сотрудничество России и Китая укрепляется. Мы запускаем новые масштабные проекты. Среди них - освоение месторождений нефти и газа, производство высокотехнологичного оборудования, кооперация в сфере энергетики, мирного атома, исследования космоса и Луны, реализуем совместные программы в авиа- и автомобилестроении, развиваем транспортные коридоры, работаем в экстремальных условиях Арктики", - сказал Мишустин. Российский премьер отметил уникальность работающего на протяжении 30 лет формата встречи глав правительств. По его мнению, он говорит о постоянстве, надежности и стабильности российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. "Как подчеркивал президент Владимир Владимирович Путин, у Москвы и Пекина широкая общность интересов и схожие взгляды на принципиальные вопросы", - напомнил глава российского кабмина. Российский премьер процитировал китайскую поговорку, которая гласит: "Взаимное доверие - краеугольный камень дружбы". "Именно оно, равно как и понимание общих интересов, желание вместе двигаться вперед, помогают нам эффективно решать долгосрочные задачи, поставленные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Уверен, что, действуя плечом к плечу, мы справимся со всеми вызовами", - подытожил он.

https://1prime.ru/20251103/mishustin--864181202.html

китай

москва

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, москва, пекин, михаил мишустин, си цзиньпин, россия, мировая экономика