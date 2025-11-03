Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты предупредили о возможных мошеннических схемах на "Черную пятницу" - 03.11.2025
Эксперты предупредили о возможных мошеннических схемах на "Черную пятницу"
Эксперты предупредили о возможных мошеннических схемах на "Черную пятницу"
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Мошенники в преддверии "Черной пятницы" и "Киберпонедельника" создают фиктивные интернет-магазины и "одностраничники", имитирующие сайты известных брендов или маркетплейсов, с нереально низкими ценами, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Мошенничество в период "Черной пятницы" и "Киберпонедельника". Описание схемы: мошенники создают фиктивные интернет-магазины и "одностраничники", имитирующие сайты известных брендов или маркетплейсов, с нереально низкими ценами. Рекламные объявления с суперскидками распространяются через соцсети, спам-рассылки и контекстную рекламу. Также активно продвигаются вредоносные приложения и боты в мессенджерах, которые якобы помогают отслеживать скидки и получать эксклюзивные промокоды, но на деле воруют данные или подписывают жертву на платные услуги", - говорится в сообщении. Эксперты "Мошеловки" советуют покупать товары только на официальных сайтах, проверять домен ресурса на наличие опечаток, скачивать приложения маркетплейсов только из проверенных магазинов приложений, а также остерегаться "слишком низких цен" - это классический признак мошенничества. "Мошенничество в сезон возврата товаров. Описание схемы: после волны покупок начинается волна возвратов, чем активно пользуются злоумышленники... пик возврата товаров после "Черной пятницы" создает идеальный фон для маскировки мошеннических действий под легитимные процессы", - также отмечают в "Мошеловке". Как отмечают эксперты, схемы в данном случае разнообразны: это может быть фишинг под видом службы поддержки, где после покупки приходит смс о "проблеме с заказом" или "оформлении возврата" с фишинговой ссылкой для "подтверждения данных". Также это могут быть ложные акции и кэшбэк-сервисы - реклама в соцсетях с предложением получить "огромный кэшбэк" за покупки в определенных магазинах после уплаты "активационного" сбора. Эксперты советуют решать все вопросы по возвратам только через личный кабинет на официальном маркетплейсе и не переходить по сторонним ссылкам.
13:22 03.11.2025
 
Эксперты предупредили о возможных мошеннических схемах на "Черную пятницу"

Мошенники в преддверии "Черной пятницы" создают фиктивные интернет-магазины

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Мошенники в преддверии "Черной пятницы" и "Киберпонедельника" создают фиктивные интернет-магазины и "одностраничники", имитирующие сайты известных брендов или маркетплейсов, с нереально низкими ценами, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенничество в период "Черной пятницы" и "Киберпонедельника". Описание схемы: мошенники создают фиктивные интернет-магазины и "одностраничники", имитирующие сайты известных брендов или маркетплейсов, с нереально низкими ценами. Рекламные объявления с суперскидками распространяются через соцсети, спам-рассылки и контекстную рекламу. Также активно продвигаются вредоносные приложения и боты в мессенджерах, которые якобы помогают отслеживать скидки и получать эксклюзивные промокоды, но на деле воруют данные или подписывают жертву на платные услуги", - говорится в сообщении.
Эксперты "Мошеловки" советуют покупать товары только на официальных сайтах, проверять домен ресурса на наличие опечаток, скачивать приложения маркетплейсов только из проверенных магазинов приложений, а также остерегаться "слишком низких цен" - это классический признак мошенничества.
"Мошенничество в сезон возврата товаров. Описание схемы: после волны покупок начинается волна возвратов, чем активно пользуются злоумышленники... пик возврата товаров после "Черной пятницы" создает идеальный фон для маскировки мошеннических действий под легитимные процессы", - также отмечают в "Мошеловке".
Как отмечают эксперты, схемы в данном случае разнообразны: это может быть фишинг под видом службы поддержки, где после покупки приходит смс о "проблеме с заказом" или "оформлении возврата" с фишинговой ссылкой для "подтверждения данных". Также это могут быть ложные акции и кэшбэк-сервисы - реклама в соцсетях с предложением получить "огромный кэшбэк" за покупки в определенных магазинах после уплаты "активационного" сбора.
Эксперты советуют решать все вопросы по возвратам только через личный кабинет на официальном маркетплейсе и не переходить по сторонним ссылкам.
