Парковка в честь Дня народного единства будет бесплатной в Москве
Парковка в честь Дня народного единства будет бесплатной в Москве
2025-11-03T00:16+0300
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Парковка в честь Дня народного единства будет бесплатной в понедельник и вторник в Москве.
День народного единства празднуется в России 4 ноября.
Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в честь Дня народного единства в понедельник и вторник парковаться на всех улицах города можно бесплатно. При этом парковки со шлагбаумом работают в обычном режиме.
