Парковка в честь Дня народного единства будет бесплатной в Москве - 03.11.2025
Парковка в честь Дня народного единства будет бесплатной в Москве
2025-11-03T00:16+0300
2025-11-03T00:16+0300
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Парковка в честь Дня народного единства будет бесплатной в понедельник и вторник в Москве. День народного единства празднуется в России 4 ноября. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в честь Дня народного единства в понедельник и вторник парковаться на всех улицах города можно бесплатно. При этом парковки со шлагбаумом работают в обычном режиме.
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Парковка в честь Дня народного единства будет бесплатной в понедельник и вторник в Москве.
День народного единства празднуется в России 4 ноября.
Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в честь Дня народного единства в понедельник и вторник парковаться на всех улицах города можно бесплатно. При этом парковки со шлагбаумом работают в обычном режиме.
 
Заголовок открываемого материала