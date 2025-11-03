https://1prime.ru/20251103/moskva-864171572.html

Парковка в честь Дня народного единства будет бесплатной в Москве

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Парковка в честь Дня народного единства будет бесплатной в понедельник и вторник в Москве. День народного единства празднуется в России 4 ноября. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в честь Дня народного единства в понедельник и вторник парковаться на всех улицах города можно бесплатно. При этом парковки со шлагбаумом работают в обычном режиме.

