"Приведет к изоляции". Во Франции сделали громкое заявление о Калининграде

МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Сувалкский коридор может стать местом гипотетического конфликта между Россией и НАТО, пишет Патрис Браво в AgoraVox. "В случае гипотетического конфликта между Россией и НАТО установление контроля над этим коридором российскими войсками может привести к изоляции стран Прибалтики (Литвы, Латвии и Эстонии) от остальной части альянса..." — говорится в публикации.По мнению автора, из-за своего географического положения, Калининградская область представляет собой идеальную платформу для размещения систем электронной разведки и ракетных комплексов.В материале отмечается, что если альянс попытается закрыть доступ из Калининграда к Балтийскому морю, это может спровоцировать кризис, аналогичный Карибскому.Глава Литвы Гитанас Науседа в октябре выдвинул предложение надолго закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград.В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что Москва будет обеспечивать бесперебойную коммуникацию с полуэксклавом.

