"Приведет к изоляции". Во Франции сделали громкое заявление о Калининграде
AgoraVox: Сувалкский коридор может стать местом конфликта между РФ и НАТО
Калининград. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Сувалкский коридор может стать местом гипотетического конфликта между Россией и НАТО, пишет Патрис Браво в AgoraVox.
"В случае гипотетического конфликта между Россией и НАТО установление контроля над этим коридором российскими войсками может привести к изоляции стран Прибалтики (Литвы, Латвии и Эстонии) от остальной части альянса..." — говорится в публикации.
"В случае гипотетического конфликта между Россией и НАТО установление контроля над этим коридором российскими войсками может привести к изоляции стран Прибалтики (Литвы, Латвии и Эстонии) от остальной части альянса..." — говорится в публикации.
По мнению автора, из-за своего географического положения, Калининградская область представляет собой идеальную платформу для размещения систем электронной разведки и ракетных комплексов.
В материале отмечается, что если альянс попытается закрыть доступ из Калининграда к Балтийскому морю, это может спровоцировать кризис, аналогичный Карибскому.
Глава Литвы Гитанас Науседа в октябре выдвинул предложение надолго закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград.
В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что Москва будет обеспечивать бесперебойную коммуникацию с полуэксклавом.
В материале отмечается, что если альянс попытается закрыть доступ из Калининграда к Балтийскому морю, это может спровоцировать кризис, аналогичный Карибскому.
Глава Литвы Гитанас Науседа в октябре выдвинул предложение надолго закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград.
В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что Москва будет обеспечивать бесперебойную коммуникацию с полуэксклавом.