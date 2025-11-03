Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии рассказали о положении Финляндии из-за обязательств перед НАТО - 03.11.2025
В Германии рассказали о положении Финляндии из-за обязательств перед НАТО
В Германии рассказали о положении Финляндии из-за обязательств перед НАТО - 03.11.2025, ПРАЙМ
В Германии рассказали о положении Финляндии из-за обязательств перед НАТО
Финляндия столкнулась с серьезным государственным долгом и растущей безработицей отчасти из-за обязательств перед НАТО и расходов на оборону, пишет издание Die... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T22:22+0300
2025-11-03T22:29+0300
в мире
финляндия
германия
украина
нато
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Финляндия столкнулась с серьезным государственным долгом и растущей безработицей отчасти из-за обязательств перед НАТО и расходов на оборону, пишет издание Die Tagesspiegel."Финляндия сталкивается со все более острой дилеммой: из соображений политики безопасности она увеличила расходы на оборону после начала специальной военной операции на Украине — в то же время она борется с ослаблением экономики, которая едва стоит на ногах", — отмечается в статье.Издание подчеркивает, что экономический рост в Финляндии практически застопорился за последние два десятилетия. Кроме того, растет число людей, живущих за чертой бедности, увеличивается безработица.Одновременно Финляндия расходует значительные средства на охрану границы с Россией протяженностью более 1300 км. В 2023 году страна вступила в НАТО и теперь обязана соблюдать требования Альянса к расходам на оборону — до 2035 года выделять не менее 5% ВВП."Слабеющая в экономическом отношении Финляндии намерена выполнить это требование даже раньше", — заключает автор.Ранее СМИ сообщали, что во втором квартале 2025 года финский государственный долг вырос до 88,4% ВВП с 80,6% годом ранее. При этом посол России в Финляндии Павел Кузнецов отметил, что по объёму военной помощи Киеву на душу населения Финляндия занимает пятое место.
финляндия
германия
украина
в мире, финляндия, германия, украина, нато
В мире, ФИНЛЯНДИЯ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, НАТО
22:22 03.11.2025 (обновлено: 22:29 03.11.2025)
 
В Германии рассказали о положении Финляндии из-за обязательств перед НАТО

Die Tagesspiegel: экономике Финляндии грозит коллапс из-за обязательств перед НАТО

© yle.fi#Александр Стубб
#Александр Стубб
#Александр Стубб. Архивное фото
© yle.fi
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Финляндия столкнулась с серьезным государственным долгом и растущей безработицей отчасти из-за обязательств перед НАТО и расходов на оборону, пишет издание Die Tagesspiegel.
"Финляндия сталкивается со все более острой дилеммой: из соображений политики безопасности она увеличила расходы на оборону после начала специальной военной операции на Украине — в то же время она борется с ослаблением экономики, которая едва стоит на ногах", — отмечается в статье.
На Украине придумали новый способ борьбы с отъездом населения
На Украине придумали новый способ борьбы с отъездом населения
22:16
Издание подчеркивает, что экономический рост в Финляндии практически застопорился за последние два десятилетия. Кроме того, растет число людей, живущих за чертой бедности, увеличивается безработица.
Одновременно Финляндия расходует значительные средства на охрану границы с Россией протяженностью более 1300 км. В 2023 году страна вступила в НАТО и теперь обязана соблюдать требования Альянса к расходам на оборону — до 2035 года выделять не менее 5% ВВП.
"Слабеющая в экономическом отношении Финляндии намерена выполнить это требование даже раньше", — заключает автор.
Ранее СМИ сообщали, что во втором квартале 2025 года финский государственный долг вырос до 88,4% ВВП с 80,6% годом ранее. При этом посол России в Финляндии Павел Кузнецов отметил, что по объёму военной помощи Киеву на душу населения Финляндия занимает пятое место.
Вид на Ригу, Латвия
"Угроза безопасности". В Польше прокомментировали дерзкий шаг Латвии
22:10
 
В миреФИНЛЯНДИЯГЕРМАНИЯУКРАИНАНАТО
 
 
