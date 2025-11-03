https://1prime.ru/20251103/nato-864191407.html

В Германии рассказали о положении Финляндии из-за обязательств перед НАТО

финляндия

МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Финляндия столкнулась с серьезным государственным долгом и растущей безработицей отчасти из-за обязательств перед НАТО и расходов на оборону, пишет издание Die Tagesspiegel."Финляндия сталкивается со все более острой дилеммой: из соображений политики безопасности она увеличила расходы на оборону после начала специальной военной операции на Украине — в то же время она борется с ослаблением экономики, которая едва стоит на ногах", — отмечается в статье.Издание подчеркивает, что экономический рост в Финляндии практически застопорился за последние два десятилетия. Кроме того, растет число людей, живущих за чертой бедности, увеличивается безработица.Одновременно Финляндия расходует значительные средства на охрану границы с Россией протяженностью более 1300 км. В 2023 году страна вступила в НАТО и теперь обязана соблюдать требования Альянса к расходам на оборону — до 2035 года выделять не менее 5% ВВП."Слабеющая в экономическом отношении Финляндии намерена выполнить это требование даже раньше", — заключает автор.Ранее СМИ сообщали, что во втором квартале 2025 года финский государственный долг вырос до 88,4% ВВП с 80,6% годом ранее. При этом посол России в Финляндии Павел Кузнецов отметил, что по объёму военной помощи Киеву на душу населения Финляндия занимает пятое место.

