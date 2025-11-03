Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Microsoft инвестирует $8 миллиардов в ОАЭ - 03.11.2025
Microsoft инвестирует $8 миллиардов в ОАЭ
Microsoft инвестирует $8 миллиардов в ОАЭ - 03.11.2025, ПРАЙМ
Microsoft инвестирует $8 миллиардов в ОАЭ
Компания Microsoft до 2029 года включительно инвестирует дополнительные почти 8 миллиардов долларов в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщило агентство... | 03.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Компания Microsoft до 2029 года включительно инвестирует дополнительные почти 8 миллиардов долларов в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщило агентство Блумберг со ссылкой на президента компании Брэда Смита. "Microsoft Corp. заявила, что в течение следующих четырех лет потратит более 7,9 миллиарда долларов на центры обработки данных, облачные вычисления и сотрудников в Объединенных Арабских Эмиратах", - сообщает агентство. В частности, добавил президент компании, Microsoft планирует потратить более 5,5 миллиарда долларов на капитальные вложения в облачную инфраструктуру искусственного интеллекта в 2026-2029 годах. Еще около 2,4 миллиарда долларов пойдут на операционные расходы и наём местных сотрудников. "Это не деньги, которые собираем здесь (в ОАЭ - ред.). Это деньги, которые мы сюда инвестируем и здесь тратим. Мы наблюдаем взрывной рост спроса", - сказал Смит. Таким образом, как отмечается, в общей сложности Microsoft инвестирует 15,2 миллиарда долларов в ОАЭ в период с 2023 по 2029 годы. Microsoft также заявила Блумбергу о том, что в сентябре получила от правительства США разрешение на поставку чипов искусственного интеллекта в ОАЭ, таким образом став первой американской компанией, получившей его в этом году после выполнения критериев безопасности. "Это не просто акт веры. Мы должны были выполнить очень строгие условия кибербезопасности, физической безопасности и другим мерам защиты этих чипов, чтобы гарантировать, что они останутся под нашим контролем", - сказал агентству Смит. Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft разработала операционную систему Windows.
финансы, оаэ, сша, вашингтон, билл гейтс, microsoft
Финансы, ОАЭ, США, ВАШИНГТОН, Билл Гейтс, Microsoft
16:14 03.11.2025
 
Microsoft инвестирует $8 миллиардов в ОАЭ

Президент Microsoft заявил о дополнительных $8 млрд инвестиций в ОАЭ за 4 года

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Компания Microsoft до 2029 года включительно инвестирует дополнительные почти 8 миллиардов долларов в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщило агентство Блумберг со ссылкой на президента компании Брэда Смита.
"Microsoft Corp. заявила, что в течение следующих четырех лет потратит более 7,9 миллиарда долларов на центры обработки данных, облачные вычисления и сотрудников в Объединенных Арабских Эмиратах", - сообщает агентство.
В частности, добавил президент компании, Microsoft планирует потратить более 5,5 миллиарда долларов на капитальные вложения в облачную инфраструктуру искусственного интеллекта в 2026-2029 годах. Еще около 2,4 миллиарда долларов пойдут на операционные расходы и наём местных сотрудников.
"Это не деньги, которые собираем здесь (в ОАЭ - ред.). Это деньги, которые мы сюда инвестируем и здесь тратим. Мы наблюдаем взрывной рост спроса", - сказал Смит.
Таким образом, как отмечается, в общей сложности Microsoft инвестирует 15,2 миллиарда долларов в ОАЭ в период с 2023 по 2029 годы.
Microsoft также заявила Блумбергу о том, что в сентябре получила от правительства США разрешение на поставку чипов искусственного интеллекта в ОАЭ, таким образом став первой американской компанией, получившей его в этом году после выполнения критериев безопасности.
"Это не просто акт веры. Мы должны были выполнить очень строгие условия кибербезопасности, физической безопасности и другим мерам защиты этих чипов, чтобы гарантировать, что они останутся под нашим контролем", - сказал агентству Смит.
Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft разработала операционную систему Windows.
